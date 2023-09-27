Війна зірвала усі маски, – легендарна Баюл "рознесла" олімпійського призера, який зрадив Україну

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл висловила свою думку щодо українців, які після 24 лютого 2022 року публічно показали свою проросійськість. Одним із таких псевдопатріотів став Віктор Петренко.

Віктор Петренко – олімпійський чемпіон із фігурного катання, який на Олімпіаді-1988 підійнявся на третю сходинку п'єдесталу ще у складі збірної СРСР. Зрадник України тоді здобув "бронзу" в одиночному чоловічому катанні.

Читайте також У Росії прокляли Литву, яка позбавила громадянства фігуристку із шоу дружини Пєскова

Баюл: Він тридцять років казав, що шалено любить Україну

Після початку повномасштабного вторгнення уся сутність титулованого фігуриста була вилита на зовні. Спершу Петренко, як і всі, збирав кошти на потреби земляків, а потім несподівано вирушив на льодове шоу Тетяна Навки, яка є дружиною прессекретаря Владіміра Путіна, яке відбулось російському Сочі.

Оксана Бюл прокоментувала такий ганебний вчинок Петренка, який у раз перейшов на бік ворога. Хоча його рідну Одесу ледь не щодня безжально розстрілює Росія. Титулован спортсменка додала, що Віктор закрив свої соцмережі від зайвого хейту та тихенько собі насолоджується своїм "русскім міром".

"Мені було безмежно образливо щодо Віктора Петренка. Він тридцять років казав, що шалено любить Україну. Сам – уродженець Одеси. Для мене було дивно і незрозуміло, я ніяк не прореагувала, коли він перейшов на бік Навки. У 90-х вони, зрозуміло, були друзями. Та й за кулісами завжди перебували разом. За великим рахунком, для мене Віктор Петренко ніколи не був еталоном, на який я рівнялась. У нас поняття, на яких ми виховувались, були абсолютно різними", – розповіла олімпійська чемпіонка, яка вже давно проживає у США.

До повномасштабного вторгнення Віктор Петренко обіймав посаду віцепрезидента української федерації фігурного катання на ковзанах. Після його поїздки у Росію зрадника виключили із членів цієї організації.

Баюл додала, що повномасштабна війна добре показала, хто є справжнім патріотом України, а хто лише ним прикидався.

Нас, напевно, там розсудять. Ми живемо самі собою. І, мабуть, війна зараз усі маски позривала. Нехай робить, що хоче. Дай йому, Господи Боже, здоров’я і всього найкращого. Кожна людина хай сама для себе вирішує, хто для неї що означає. Якщо Петренко мовчить, нічого не каже і вважає те, що відбувається в Україні, нормальним – скільки дітей загинуло, скільки всього до бісової матері розбомбили… І вважає нормальним спілкуватися з Тетяною Навкою, яка отримує фінансування з рук Путіна. Господь Бог йому нехай поможе,

– відповіла Баюл.

Цікаво, що у льодових шоу дружини Дмітрія Пєскова Петренко виступає ще з 2019 року. На момент повномасштабного вторгнення зрадник перебував у рідній Одесі та навіть зробив одну публікацію зі словами "Ні, війні". Після чого він закрив свої соцмережі і все.

Раніше Баюл вже коментувала ганебний вчинок та проросійську позицію колишнього фігуриста.

Відзначимо, що зв'язки із Росією до добра не приводять. Це на собі вже зрозуміла титулована у минулому фігуристка Маргарита Дроб'язко. Литва позбавила її національного паспорта, адже та радо виступала на льодових шоу Іллі Авербуха та все тієї ж Тетяни Навки.