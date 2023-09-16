Маргарита Дроб'язко народилась у столиці Росії, але після розпаду СРСР вирішила продовжити свої виступи під прапором Литви. Фігуристка побудувала успішну спортивну кар'єру, яку закінчила після сезону-2005/2006.

До теми Танцювала на шоу дружини Пєскова: Литва позбавила громадянства титуловану фігуристку

Ще одна "адвокатеса" Дроб'язко із країни-терориста

Після закінчення професійної кар'єри Дроб'язко зосередила свою увагу на участі у льодових шоу. Маргарита вирішила заробити грошей не лише у Литві, а й розширила свою географію на ворожу країну, де брала участь у шоу Іллі Авербуха.

10 серпня у Литві підписали декрет про позбавлення хрестів орденів пару фігуристів Повіласа Ванагаса та Маргариту Дроб'язко. Таке рішення ухвалили після того, як обоє люб'язно погодились стати частиною льодового шоу Тетяни Навки у Сочі, яка є дружиною Дмітрія Пєскова, та й сама підтримує російську агресію у бік України.

Тепер Дроб'язко за свої сидіння на двох стільцях серйозно покарали. Литва забрала у відомої фігуристки громадянство.

Через це у Росії солідно "підгоріло". За "скривджену" Дроб'язко заступилась відома російська тренерка із фігурного катання Тетяна Тарасова. Росіянка запевнила, що такі рішення влади європейської країни відіб'ють в інших бажання переїжджати жити у Литву, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Тарасова з прокльоном звернулась до литовців, заявивши, що позбавлена громадянства Дроб'язко "потрібна усьому світу"