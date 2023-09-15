15 вересня президент Литви Гітанас Науседа підписав декрет, яким позбавив громадянства знамениту фігуристку Маргариту Дроб'язко. Призерка чемпіонатів Європи та світу під час війни брала участь в льодових шоу Татьяни Навки – дружини прессекретаря Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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В Литві не подивилися на регалії фігуристки

Колишня фігуристка вважає, що її незаконно позбавили громадянства. А участь в шоу "не загрожує національній безпеці Литви". Проте відмовлятися від участі у виставі Навки не збирається. Про це Дроб'язко пожалілася в Інстаграм своїм підписникам.

Якщо тепер для того, щоб зберегти литовський паспорт, мені запропонують відмовитися від частини моєї родини, країни, яка з дитинства була моєю батьківщиною, професії та вірних друзів, то цілком очевидно, що це не мій шлях, оскільки це зрада, ціною якої ніщо не повинно купуватись,

– написала фігуристка.

Хто така Маргарита Дроб'язко

Маргарита Дроб'язко народилася в 1971 році в Москві. Як вона сама повідомляла, її батько – росіянин, а мати – українка. Спочатку Дроб'язко займалася жіночим катанням, а потім перейшла в танці на льоду. Її партнером був Повілас Ванагас.

Після розпаду СРСР пара вирішила представляти Литву. Дроб'язко ставала 13-разовою чемпіонкою Литви, дворазовою призеркою чемпіонату Європи та призеркою чемпіонату світу.

Разом з Ванагасом п'ять разів брала участь в Олімпійських іграх. Після сезону 2005/06 залишили великий спорт та зосередилися на участі в льодових шоу.

10 серпня 2022 року президент Литви підписав декрет про позбавлення фігуристів Повіласа Ванагаса та Маргарити Дроб'язко Лицарських хрестів ордена Великого князя Гедімінаса.

Спортсмени на фоні війни в Україні взяли участь в льодовому шоу, яке в Сочі організувала Татьяна Навка.

Процедуру позбавлення фігуристки громадянства ініціювали МВС Литви та Сейм Литви.

До речі, Дроб'язко давно проживає в Москві. Проте не відмовлялася користуватися литовським паспортом заради вільного пересування в ЄС.

Нагадаємо, що в цьому ж шоу Навки брав участь колишній український фігурист Ігор Петренко. Президент України через зраду спортсмена позбавив його державної стипендії, а Федерація фігурного катання України скасувала його посадові обов'язки віцепрезидента.