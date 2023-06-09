Початок повномасштабної агресії Росії олімпійський чемпіон-1992 Віктор Петренко зустрів в Україні. Він на власні очі бачив наслідки бомбардування росіян українських міст. Проте це не завадило йому поїхати в Росію та виступити в льодовому шоу "Червоненька квіточка" у Сочі.

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Баюл: Петренко перебував у федерації 30 років

Олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл повідомила, що Віктор Петренко встигає заробляти гроші не тільки в Росії, але й в США. Колишній віцепрезидент Федерації фігурного катання України продовжує виступати в шоу дружини прессекретаря президента РФ Тетяни Навки.

"Віктор Петренко зараз знову перебуває в Росії, готується до зимових шоу Навки. Минулої зими там теж катався.

І ось він приїхав до США, зробив тут одне шоу разом зі Скоттом Хемілтоном. А я Скотту кажу: "Навіщо ти взагалі працюєш із людиною, яка підтримує війну?".

Петренко ж написав листа і попередив федерацію фігурного катання України, в якій він перебував 30 років, що йде з неї. Це для мене вдвічі гірше, тобто людина не просто поїхала в Росію і почала там кататися, а конкретно кинула людей, які йому допомагали протягом 30 років. Для мене це подвійна зрада, дволикість", – розповіла Баюл.

До слова. Організаторка шоу – Тетяна Навка народилася в українському Дніпрі. У віці 13 років переїхала до Москви. Має російське та американське громадянство. У 2014 році народила доньку від речника Кремля Дмитра Пєскова, а у 2015 році вийшла за нього заміж.

Баюл не розуміє вчинку Петренка, який проміняв совість на російські гроші.

"Він розповідав 30 років Україні, як усіх любить. І тут написав листа, що йде з президії федерації. І зрозуміло, що він не сказав, чому пішов. І про це в пресі нічого не писали.

Він працював з українською державою і ось так вчинив. Усю зиму протанцював у шоу Навки і зараз знову готується до нового сезону. Просто тварюка якась. У мене це не вкладається в голові. Прапор йому в руки, нехай робить, що хоче, але це фу, б###ь", – сказала Баюл.

Оксана Баюл та Віктор Петренко / скриншот з відео

Зрада Петренка