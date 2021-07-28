Кривдниця Осаки: окрилена успіхом Світоліна дізналась ім'я суперниці в 1/2 фіналу Олімпіади

Еліна Світоліна вперше у кар'єрі зіграє в 1/2 фіналу Олімпійських ігор. Суперницею українки буде несподіванка Олімпіади-2020 у Токіо чешка Маркета Вондроушова.

Незручна суперниця для Еліни

На Еліну Світоліну чекає складний екзамен у півфіналі Олімпіади-2020. Перша ракетка України зіграє проти Маркети Вондроушової з Чехії, яка сенсаційно вибила зі змагань японку Наомі Осаку (№2 WTA).

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26-річна українська тенісистка зіграє свій перший півфінал у кар'єрі 29 липня. Тому у дівчат буде менше доби на відновлення від складних поєдинків чвертьфіналу.

Півфінал Світоліна – Вондроушова відбудеться 05:00 ранку за київським часом.

Вондроушова в 1/4 фіналу зіграла проти іспанки Паули Бадоси. Матч завершився достроково після першого сету, у якому перемогу здобула чешка – 3:6. Причина – сонячний удар в іспанської тенісистки. Бадоса покидала корт з рушником на голові та за допомогою коляски.

Як Світоліна вийшла у півфінал

Українка зустрілась на стадії чвертьфіналу з італійкою Камілою Джорджі. Суперниця створила Світоліній чимало проблем та навіть мала шанс створити камбек. Але цього дня Еліні не було рівних. Наша тенісистка взяла перший гейм – 4:6. Та із ідентичним рахунком здобула перемогу у другій партії.

Тепер Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у півфіналі Олімпійських ігор. 26-річна спортсменка записала своє прізвище в історію українського спорту. До цієї Олімпіади ще жодна українська тенісистка не виходила в 1/2 фіналу Олімпіади.