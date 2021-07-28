Неудобная соперница для Элины

Элину Свитолину ждет сложный экзамен в полуфинале Олимпиады-2020. Первая ракетка Украины сыграет против Маркеты Вондроушовой из Чехии, которая сенсационно выбила из соревнований японку Наоми Осаку (№2 WTA)

Стоит прочитать Свитолина роскошно разбила Джорджи и пробилась в полуфинал Олимпиады

26-летняя украинская теннисистка сыграет свой первый полуфинал в карьере 29 июля. Поэтому у девушек будет меньше суток на восстановление от сложных поединков четвертьфинала.

Полуфинал Свитолина – Вондроушова состоится 05:00 утра по киевскому времени.

Вондроушова в 1/4 финала сыграла против испанки Паулы Бадосы. Матч завершился досрочно после первого сета, в котором победу одержала чешка – 3:6. Причина – солнечный удар у испанской теннисистки. Бадоса покидала корт с полотенцем на голове и с помощью коляски.

Как Свитолина вышла в полуфинал

Украинка встретилась на стадии четвертьфинала с итальянкой Камилой Джорджи. Соперница создала Свитолиной немало проблем и даже имела шанс создать камбэк. Но в этот день Элине не было равных. Наша теннисистка взяла первый гейм – 4:6. И с идентичным счетом одержала победу во второй партии.

Теперь Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале Олимпийских игр. 26-летняя спортсменка записала свою фамилию в историю украинского спорта. До этой Олимпиады еще ни одна украинская теннисистка не выходила в 1/2 финала Олимпиады.