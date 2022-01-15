Оголошено склад збірної України на чоловічу естафету у Рупольдингу
15 січня 2022 , 08:12Читать новость на русском
Джерело:biathlon.com.ua
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився з четвіркою спортсменів, які бігтимуть чоловічу естафету на етапі Кубка світу у німецькому Рупольдингу.
За "синьо-жовтих" на чотирьох етапах побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Дивіться також Онлайн-трансляція Кубка світу з біатлону 2021/2022Зверніть увагу! Гонка відбудеться у суботу, 15 січня, і розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Склад чоловічої збірної України по етапах:
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитро Підручний
6-3. Богдан Цимбал
6-4. Антон Дудченко
Як виступили дівчата
14 січня у Рупольдингу відбулася жіноча естафета, де Україна посіла дев'яте місце, а перемогу здобули француженки.
- На першому етапі виступила Ірина Петренко – вона допустила лише один промах, але показала не найвищу швидкість на дистанції та передала естафету 21-ю із хвилинним відставанням від лідера.
- Юлія Джима, яка пробігла другий етап, покращила позиції нашої команди – вона добре відпрацювала на рубежах, скориставшись одним "допом" і показала відмінну швидкість. Вона передала естафету Валі Семеренко на 14 місці.
- Семеренко на своєму етапі використала два додаткові патрони, і зуміла підняти нашу команду на десяте місце. Завершальний етап естафети пройшла Анастасія Меркушина, яка допустила два промахи на вогневих рубежах і фінішувала дев'ятою.