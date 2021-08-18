Офіційно: збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Джерело:фейсбук Андрія Павелка
Національну збірну України з футболу очолив Олександр Петраков. Утім, наразі як виконувач обов'язків головного тренера.
Відповідне рішення ухвалив виконком УАФ – Української асоціації футболу. Про це у фейсбуці повідомив голова організації Андрій Павелко.
Зверніть увагу До збірної України викликали 24 футболістів, ще 8 – в резервному списку
Збірну очолив Олександр Петраков, – Павелко
Виконком Української асоціації футболу вирішив призначити виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України з футболу Олександра Петракова.
Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти та необхідні знання й досвід для того, щоб на цьому етапі очолити головну команду країни,
– написав Андрій Павелко.
За його словами, Петраков мав одноголосну підтримку членів виконкому. Що й не дивно, адже саме він привів українську збірну команду U-20 до перемоги на чемпіонаті світу з футболу у 2019 році.
Виконком УАФ одноголосно підтримав кандидатуру Петракова / Фото з фейсбука Павелка
Коротко про відставку Шевченка і вибір нового тренера збірної
- Контракт Андрія Шевченка мав завершитися аж у кінці 2022, після закінчення чемпіонату світу в Катарі. Однак сталося несподіване – 31 липня Шевченко повідомив, що прощається з національною командою.
- В УАФ згодом цю інформацію підтвердили. Головним кандидатом на посаду став Сергій Ребров, але – на заваді став контракт з Аль-Айном.
- Серед кандидатів фігурували також імена Мирона Маркевича й Олександра Петракова. У підсумку в УАФ зупинилися саме на останньому.
Текст публікації Андрія Павелка у фейсбуці:
Олександр Петраков, чемпіон світу 2019 року зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов'язків головного тренера. Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу.
Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти та необхідні знання й досвід для того, щоб на цьому етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів виконкому.
Вітаю Олександра Васильовича та бажаю продуктивної роботи!
До слова, ще 17 серпня була інформація, що В УАФ повернулися до кандидатури Реброва на посаду тренера збірної України