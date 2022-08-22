Єдиний м'яч для України

Українська Прем'єр-Ліга починає сезон вже у вівторок, 23 серпня. Чемпіонат країни з футболу вперше пройде в умовах воєнного стану.

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Нещодавно організація почала співпрацю з новим транслятором – Setanta Sports. А тепер УПЛ оголосила про нового технічного спонсора турніру.

Ним стала всесвітньо відома компанія PUMA. Саме вона представила новий офіційний м'яч чемпіонату України, котрим тепер будуть грати всі команди ліги.

Як виглядає м'яч

Білий м'яч має на собі синьо-жовті елементи, а також емблему технічного спонсора у пурпурному кольорі. "Єдиній нації – єдиний м'яч" – саме так УПЛ представила атрибут.

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Це буде вперше, коли всі матчі УПЛ будуть гратися одним м'ячем. Ця модель PUMA Orbita Ball сертифікована FIFA і сформована за допомогою високочастотної технології, що забезпечує чудову стабільність, стійкість і знижене водопоглинання.

Цікаво дізнатись! Компанія PUMA – відомий бренд на футбольному ринку. Організація співпрацює з італійською Серією А, іспанською Ла Лігою, а також нижчими дивізіонами чемпіонату Англії.

Розклад матчів 1 туру: