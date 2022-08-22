Единственный мяч для Украины

Украинская Премьер-лига начинает сезон уже во вторник, 23 августа. Чемпионат страны по футболу впервые пройдет в условиях военного положения.

Читайте также Минимум легионеров и доминирование Динамо: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ

Недавно организация начала сотрудничать с новым транслятором – Setanta Sports. А теперь УПЛ объявила о новом техническом спонсоре турнира.

Им стала всемирно известная компания PUMA. Она представила новый официальный мяч чемпионата Украины, которым теперь будут играть все команды лиги.

Как выглядит мяч

Белый мяч имеет сине-желтые элементы, а также эмблему технического спонсора в пурпурном цвете. "Единой нации – единственный мяч" – именно так УПЛ представила атрибут.

По теме Динамо против Шахтера: прогноз букмекеров на чемпиона Украины 2022/2023

Это будет впервые, когда все матчи УПЛ будут играть одним мячом. Эта модель PUMA Orbita Ball сертифицирована FIFA и сформирована с помощью высокочастотной технологии, обеспечивающей отличную стабильность, устойчивость и пониженное водопоглощение.

Интересно узнать! Компания PUMA – известный бренд на футбольном рынке. Организация сотрудничает с итальянской Серией А, испанской Ла Лигой, а также с низшими дивизионами чемпионата Англии.

Расписание матчей 1 тура: