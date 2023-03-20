Треба їх перемагати, а не уникати битви: ФТУ звернулась до НОК після гучних заяв Гутцайта

Очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт категорично висловився проти участі наших тенісистів на одних турнірах разом із росіянами та білорусами. Реакція тенісної спільноти не забарилась.

Вадим Маркович не розуміє, чому українські тенісисти продовжують виступати пліч-о-пліч із російськими та білоруськими суперниками. Гутцайт заговорив про можливу заборону для наших тенісистів брати участь у турнірах, де грають представники ворожих країн.

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Офіційна реакція ФТУ

На такі категоричні заяви першою відреагувала колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона не погодилась з думкою Гутцайта та заявила, що відступати у цій ситуації неможливо. Титулована тенісистка порівняла цей ймовірний бойкот із ситуацією на фронті: "Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми – ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони ведуть боротьбу за кожен сантиметр нашої землі".

Тепер із офіційним зверненням виступила Федерація тенісу України. ФТУ звернулась до Виконкому НОК та Міністерства молоді та спорту країни. Під заявою про можливу заборону українським тенісистам брати участь у змаганнях, до яких допущені представники країн-агресорів, підписались гравці збірної України.

Під заявою підписались: Сергій Лагур (президент ФТУ), Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська Катарина Завацька, Надія Кіченок, Олександр Овчаренко, Денис Орлов та Ілля Білобородько (усі – члени збірної України).

У ФТУ зауважили, що Міжнародна федерація тенісу була однією з перших, яка зупинила членство національних федерацій Росії та Білорусі. Команди цих країн усунули від Кубка Девіса та Кубка Білл Джин Кінг. Єдиним мінусом залишається те, що росіяни та білоруси продовжують виступати на індивідуальному рівні, але під нейтральним статусом.

"Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу"

ФТУ запевнила, що відсторонення українців приведе до руйнування українського тенісу. Також у Федерації повторили слова Світоліної про боротьбу ЗСУ на передовій. Наші захисники ціною власного життя навіть не відступають із пекельного Бахмута.

"Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК про повний бойкот гравцями усіх міжнародних турнірів, де грають росіяни чи білоруси. Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу, адже гравці з цих країн беруть участь майже у кожному змаганні. Таке рішення стане санкцією не проти агресорів, а проти українців, які кожен на своєму рівні просувають проукраїнську позицію в кожному куточку світу, де вони грають", – йдеться у зверненні.

Ми можемо втратити серйозний важіль в інформаційній війні, не зможемо висвітлити всі жахіття, що відбуваються останній рік у нашій країні. Ми впевнені, що кожен має бути корисним на своєму місці. Якщо позбавити тенісистів можливості виступати на змаганнях, це означає втратити одну з ділянок фронту. Якщо росіян та білорусів допускають до змагань, треба з ними грати та їх перемагати, а не уникати битви. Так, як роблять, наші хлопці та дівчата у ЗСУ на фронті та усі свідомі громадяни кожен, на своєму місці,

– додали у ФТУ.

Федерація тенісу України хоче, аби українські тенісисти продовжили свої виступи на міжнародному рівні. Адже завдяки виступам наші спортсмени висвітлюють усю правду про війну в Україні.

"Ми виступаємо з позицією продовжувати виступати на міжнародних змаганнях, активізувати боротьбу за відсторонення гравців з Росії та Білорусі. Бити їх на кортах по всьому світу. Ми маємо просувати наші спільні ідеї та цінності світом та допомагати ЗСУ. Допомагати постраждалим від жахливої війни українцям, настільки наскільки це кожен в змозі робити", – підсумували звернення федерація.