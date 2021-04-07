Зірковий одноклубник Зінченка перейде у Челсі заради рекорду АПЛ

Досвідчений нападник Серхіо Агуеро вже влітку 2021 року покине Манчестер Сіті. Футболіст хоче залишитись в АПЛ, щоб побити рекорд Вейна Руні.

Все заради рекорду АПЛ

32-річний аргентинець офіційно заявив, що цей сезон стане останнім для нього у футболці "містян". Серхіо Агуеро вже шукає нові клуби для продовження кар'єри, але головною метою футболіста є залишитись в АПЛ.

До теми Серхіо Агуеро офіційно покине Манчестер Сіті

Форвард хоче продовжити свою кар'єру у лондонському Челсі, яке після 30 матчів посідає 4 місце в АПЛ. Їх відставання від лідера сезону МанСіті складає аж 23 очки. Окрім "аристократів" на нападника претендують ПСЖ, Реал, Ювентус та Барселона.

Агуеро зробить все для того, щоб залишитись грати в англійському чемпіонаті. Футболіст прагне увірватись у топ-3 найкращих бомбардирів за усю історію існування АПЛ. Якщо до першого місця аргентинець точно не дотягнеться, то перевершити рекорд колишнього нападника МЮ, який йде другим, Вейна Руні цілком можливо.

Зараз у гольовому доробку Серхіо 181 гол. Руні, який вже не може змінити свою статистику в Англії, має у кар'єрі 208 результативних пострілів. Щоб підійнятись на третю сходинку Агуеро залишилось забити лише 6 м'ячів. Топ-3 лідерів замикає Енді Коул – 187 голів.

Топ-3 найкращих бомбардирів в історії АПЛ

Алан Ширер – 280 Вейн Руні – 208 Енді Коул – 187

Челсі зацікавлений у підсиленні атакувальної лінії, тому готовий вступити у перемовини з футболістом. У цьому сезоні Агуеро зіграв у футболці "містян" 15 матчів в усіх турнірах, у яких тричі вражав ворота суперника. В останньому поєдинку МанСіті проти Боруссії Дортмунд в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Серхіо усю зустріч провів на лаві для запасних.