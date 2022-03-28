Одноклубник Миколенка в Евертоні хоче орендувати будинок для біженців із України

Віталій Миколенко розповів, хто з гравців Евертона запропонував свою допомогу українському народу. Захисник збірної України захоплений своєю командою.

Евертон простягнув руку допомоги українцям

Віталій Миколенко з першого дня війни в Україні отримав шалену підтримку від свого англійського клубу. Чимало людей пропонували свою допомогу.

Дивіться також Маліновський зустрівся з дітьми-сиротами, які покинули Україну через війну: миле фото

На другий день війни головний тренер "ірисок" Френк Лемпард запропонував українському захиснику відпочинок та вільне відвідування тренувального процесу. Підтримав Миколенка за вечерею адміністратор Евертона.

Один із одноклубників українського оборонця Донні ван де Беек приємно здивував Миколенка. Зірковий футболіст хоче зі своїм батьком орендувати будинок у Нідерландах або Польщі, щоб поселити у ньому українських біженців.

Сказав, що заберуть із кордону, поселять і все оплатять. Я був у приємному шоці від такої підтримки. Не знаю, як дякувати цим людям. Підійшов фізіотерапевт і сказав, що має кімнату з ліжком на двох людей. Сказав, що чекає на тих, хто буде в Англії без житла,

– розповів Миколенко.

Евертон неодноразово висловлював підтримку Україні. Футболісти виходили перед матчами із синьо-жовтими прапорами.

Нагадаємо, що Миколенко виступає за "ірисок" із січня 2022 року. За новий клуб провів 6 поєдинків.