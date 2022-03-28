Эвертон протянул руку помощи украинцам

Виталий Миколенко с первого дня войны в Украине получил безумную поддержку от своего английского клуба. Многие предлагали свою помощь.

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Во второй день войны главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард предложил украинскому защитнику отдых и свободное посещение тренировочного процесса. Поддержал Миколенко за ужином администратор Эвертона.

Один из одноклубников украинского защитника Донни ван де Беек приятно удивил Миколенко. Звездный футболист хочет со своим отцом арендовать дом в Нидерландах или в Польше, чтобы поселить в нем украинских беженцев.

Сказал, что уберут с границы, поселят и все оплатят. Я был в приятном шоке от такой поддержки. Не знаю, как благодарить этих людей. Подошел физиотерапевт и сказал, что у него есть комната с кроватью на двух человек. Сказал, что ждет тех, кто будет в Англии без жилья,

– рассказал Миколенко.

Эвертон неоднократно выражал поддержку Украине. Футболисты выходили перед матчами с сине-желтыми флагами.

Напомним, что Миколенко выступает за "ирисок" с января 2022 года. За новый клуб провел 6 поединков.