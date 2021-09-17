Рівень Зорі катастрофічно впав

При Рафаїлові Зоря перемагала в Лізі Європи Герту, Атлетік, грала внічию з РБ Лейпциг, а тепер програла норвезькому Буде/Глімт в Лізі конференцій, що відбилося на настрої колишнього генерального директора клубу, який в пості звинуватив нинішнє керівництво в провальній кадровій політиці.

Як це було Зоря прикро поступилася в першому матчі Ліги конференцій: відео

"Це просто катастрофа. Всього лише за рік Зоря з команди, яка грала в футбол перетворилася в команду, яка намагається заважати грати в футбол суперникам. Зараз всіх собак почнуть вішати на тренера", – почав він.

А хто не зміг продовжити контракти з основними гравцями, які визначали гру команди і, які прийшли разом з тренером? Хто залишив команду з одним досвідченим воротарем, який навіть залікувати травму не встигає?

– заявив Рафаїлов.