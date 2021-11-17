Одна команда: футболісти збірної України подякували фанатам за підтримку – емоційне відео
17 листопада 2021 , 00:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле" відбувся поєдинок заключного туру відбору на ЧС-2022 між Боснією і Герцеговиною та Україною. Перемогу завдяки голам у другому таймі здобули "синьо-жовті".
Українська збірна продовжить боротьбу за путівку на ЧС-2022 у стикових матчах, адже набрала 12 очок у групі D проти 11 у Фінляндії (програли французам 0:2). Жеребкування стикових ігор відбудеться 26 листопада у Цюріху.
Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Після матчу футболісти палко подякували українських вболівальників, які приїзали на стадіон у Зеницю.
Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч
- Збірна України продовжуватиме боротися за вихід на чемпіонат світу. Пазл склався. Ми обіграли Боснію, а Франція виграла у Фінляндії – 2:0.
- Хоча перший тайм додав сивого волосся українським фанатам. Дуже млява гра без гостроти в атаці.
- А у захисті провал на 45-й хвилині. І просто неймовірний сейв Георгія Бущана. Воротар врятував нашу команду після удару головою Хаджикадуніча. М'яч потрапив у стойку, але ніхто не встиг його добити в сітку.
- Після перерви нам удався швидкий гол. Циганков прострілив на Ярмоленка, той не зміг пробити, але приспів Зінченко і відправив м'яч у порожні ворота.
- Потім знову був суперсейв Бущана. А добив боснійців Артем Довбик, який реалізував вихід віч-на-віч.