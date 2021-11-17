Одна команда: футболісти збірної України подякували фанатам за підтримку – емоційне відео

У місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле" відбувся поєдинок заключного туру відбору на ЧС-2022 між Боснією і Герцеговиною та Україною. Перемогу завдяки голам у другому таймі здобули "синьо-жовті".

Українська збірна продовжить боротьбу за путівку на ЧС-2022 у стикових матчах, адже набрала 12 очок у групі D проти 11 у Фінляндії (програли французам 0:2). Жеребкування стикових ігор відбудеться 26 листопада у Цюріху.

Як це було Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів

Після матчу футболісти палко подякували українських вболівальників, які приїзали на стадіон у Зеницю.

Боснія і Герцеговина – Україна: коротко про матч