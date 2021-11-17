Украинская сборная продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в стыковых матчах, ведь набрала 12 очков в группе D против 11 в Финляндии (проиграли французам 0:2). Жеребьевка стыковых игр состоится 26 ноября в Цюрихе.

Как это было Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео гола

После матча футболисты горячо поблагодарили украинских болельщиков, приехавших на стадион в Зеницу.

Босния и Герцеговина – Украина: коротко о матче