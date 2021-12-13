Один з найкращих бомбардирів УПЛ покинув Зорю: фанати збирають кошти на викуп футболіста
Джерело:Football Hub
Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш заявив, що матч проти Динамо (1:1) став для нього останнім у футболці луганської команди.
Іранський форвард попрощався з луганським клубом, який не викуповував контракт гравця у Фенербахче. Додамо, що фанати заявили про те, що на одній із краудфандингових платформ вони запустили збір коштів на викуп іранського бомбардира.
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"По-перше, це була гарна гра. Ми дуже добре відіграли, і я щасливий, що ми здобули такий добрий результат. Але це моя остання гра за Зорю. Я задоволений, що зміг забити м'яч у такій грі, тому хочу знайти у цьому позитив. Я задоволений, що команда у хорошому настрої піде у відпустку. Мені було тут комфортно, при тому що я був далеко від дому. Але я щасливий, що забив такий важливий м'яч", – сказав він.
Зоря та Сайядманеш: коротко
- Термін оренди 20-річного іранця закінчується наприкінці цього року. За луганчан Сайядманеш виступав із осені 2020 року. За весь час, проведений в Україні, він зіграв за Зорю у 50 матчах у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та сімома асистами.
- Зоря хотіла продовжити орендну угоду з Фенербахче щодо Аллах'яр, але турецький клуб відмовив – там погоджувалися або на трансфер за прописані в контракті 3,5 мільйона євро, або на повернення гравця до турецького клубу.
- У поточному сезоні УПЛ Сайядманеш у складі Зорі провів 16 матчів, забив сім м'ячів і віддав чотири результативні передачі.