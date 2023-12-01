Футбол не на часі: один з лідерів Першої ліги припиняє виступи задля підтримки ЗСУ

В українській Першій лізі з футболу закінчився перший етап чемпіонату. За його підсумками було визначено команди, які будуть боротися за підвищення у класі або ж збереження прописки.

Одним із клубів, що потужно виступив в осінній частині чемпіонату та здобув право змагатися за вихід в УПЛ, стала Нива Бузова з Київської області. Проте її шлях на цьому закінчується в сезоні-2023/2024.

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Футбол у Бузовій ставиться на паузу

За інформацією відомого журналіста Володимира Звєрова, клуб припиняє власну діяльність на період війни. Президент Ниви Октай Ефендієв готовий відновити виступи команди після перемоги України, а наразі всю свою енергію та ресурси збирається вкладати в допомогу Силам Оборони.

Раніше була інформація, що амбітний новачок з Київщини хотів підсилювати склад задля боротьби у весняній частині сезону, проте реалії змінили плани керівництва.

Зазначимо, що під час першого етапу чемпіонату Нива Бузова зіграла 18 матчів, у яких набрала 27 очок та посіла четверте місце у групі "А".

Що відомо про Ниву