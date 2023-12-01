Одним из клубов, который мощно выступил в осенней части чемпионата и завоевал право соревноваться за выход в УПЛ, стала Нива Бузовая из Киевской области. Однако ее путь на этом заканчивается в сезоне-2023/2024.
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Футбол в Бузовой ставится на паузу
По информации известного журналиста Владимира Зверова, клуб прекращает свою деятельность на период войны. Президент Нивы Октай Эфендиев готов возобновить выступления команды после победы Украины, а сейчас всю свою энергию и ресурсы собирается вкладывать в помощь Силам Обороны.
Раньше была информация, что амбициозный новичок из Киевской области хотел усиливать состав для борьбы в весенней части сезона, однако реалии изменили планы руководства.
Отметим, что во время первого этапа чемпионата Нива Бузовая сыграла 18 матчей, в которых набрала 27 очков и заняла четвертое место в группе "А".
Что известно о Ниве
- Клуб был основан в 1980 году.
- Несколько раз прекращал свое существование, а в последний раз возобновился в сентябре 2019 года.
- После 12-летней паузы вернулся к выступлениям на уровень областных соревнований.
- В селе Бузовая за 6 месяцев был построен стадион и спортивная база.
- В 2021 году Нива триумфовала в Кубке Киевской области.
- В сезоне-2022/2023 команда принимала участие в профессиональной Второй лиге Украины, где завоевала со старта "золото" и повысилась в классе.