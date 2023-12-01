Одним із клубів, що потужно виступив в осінній частині чемпіонату та здобув право змагатися за вихід в УПЛ, стала Нива Бузова з Київської області. Проте її шлях на цьому закінчується в сезоні-2023/2024.
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Футбол у Бузовій ставиться на паузу
За інформацією відомого журналіста Володимира Звєрова, клуб припиняє власну діяльність на період війни. Президент Ниви Октай Ефендієв готовий відновити виступи команди після перемоги України, а наразі всю свою енергію та ресурси збирається вкладати в допомогу Силам Оборони.
Раніше була інформація, що амбітний новачок з Київщини хотів підсилювати склад задля боротьби у весняній частині сезону, проте реалії змінили плани керівництва.
Зазначимо, що під час першого етапу чемпіонату Нива Бузова зіграла 18 матчів, у яких набрала 27 очок та посіла четверте місце у групі "А".
Що відомо про Ниву
- Клуб було засновано в 1980 році.
- Декілька разів припиняв своє існування, а востаннє відновився у вересні 2019 року.
- Після 12-річної паузи повернувся до виступів на рівень обласних змагань.
- У селі Бузова за 6 місяців був побудований стадіон та спортивна база.
- У 2021 році Нива тріумфувала в Кубку Київської області.
- У сезоні-2022/2023 команда брала участь у професійній Другій лізі України, де здобула зі старту "золото" та підвищилася у класі.