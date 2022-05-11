Об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський, – Поворознюк про майбутнє українського футболу

Зірковий президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про майбутнє українського футболу. Він вважає, що після війни трибуни будуть заповнені вболівальниками.

Поворознюк: Інгулець був, є і буде

Сезон-2021/2022 чемпіонату України з футболу достроково закінчений через повномасштабне вторгнення росіян. Багато експертів прогнозують, що деякі клуби можуть назавжди зникнути з футбольної мапи країни.

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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк поділився думками щодо майбутнього українського футболу. Він вважає, що після перемоги люди з радістю будуть приходити на стадіони.

За всіх гарантувати не буду. Скажу одне, Інгулець був, є і буде. Це перше. По-друге, я вважаю, що стадіони будуть забиті після війни, тому що людям треба буде якась віддушинка, трохи забутися від цього всього. Я думаю, що якраз футбол об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський,

– заявив Поворознюк.

Також президент футбольного клубу з Кіровоградщини розповів, де зараз перебувають гравці Інгульця. За його словами, футболісти не відвідують тренування під час повномасштабної російсько-української війни.

"Хто де... Хто волонтерством займається, ну точно не в футбол грають. Всі під контролем, всі телефонують мені, тренер на зв'язку постійно. Всі займаються допомогою у своїх регіонах. У футбол точно ніхто не грає, не тренуємося", – зазначив президент клубу.

Хіт за участі Поворознюка

У перші дні війни президент Інгульця записав емоційне відеозвернення на підтримку Володимира Зеленського. Його слова лягли в основу музичного твору від команди МюсліUA.

Цей трек стрімко очолив музичні рейтинги України. Сам же Поворознюк спершу був шокований, коли почув пісню за своєї участі, проте сам хіт йому сподобався.

Проте надмірна популярність йому не до душі.

У нинішньому сезоні, який достроково закінчили через війну, футбольний клуб Інгулець посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, а також про те, як війна вплинула на посівну. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео