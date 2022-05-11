Об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський, – Поворознюк про майбутнє українського футболу
Зірковий президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про майбутнє українського футболу. Він вважає, що після війни трибуни будуть заповнені вболівальниками.
Поворознюк: Інгулець був, є і буде
Сезон-2021/2022 чемпіонату України з футболу достроково закінчений через повномасштабне вторгнення росіян. Багато експертів прогнозують, що деякі клуби можуть назавжди зникнути з футбольної мапи країни.
Читайте також Мене трохи це бісить, – Поворознюк про артистів, які хочуть записати з ним новий трек
В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк поділився думками щодо майбутнього українського футболу. Він вважає, що після перемоги люди з радістю будуть приходити на стадіони.
За всіх гарантувати не буду. Скажу одне, Інгулець був, є і буде. Це перше. По-друге, я вважаю, що стадіони будуть забиті після війни, тому що людям треба буде якась віддушинка, трохи забутися від цього всього. Я думаю, що якраз футбол об'єднає людей так, як об'єднав нас Зеленський,
– заявив Поворознюк.
Також президент футбольного клубу з Кіровоградщини розповів, де зараз перебувають гравці Інгульця. За його словами, футболісти не відвідують тренування під час повномасштабної російсько-української війни.
"Хто де... Хто волонтерством займається, ну точно не в футбол грають. Всі під контролем, всі телефонують мені, тренер на зв'язку постійно. Всі займаються допомогою у своїх регіонах. У футбол точно ніхто не грає, не тренуємося", – зазначив президент клубу.До речі. У нинішньому сезоні, який достроково закінчили через війну, футбольний клуб Інгулець посідає 14-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.
Хіт за участі Поворознюка
- У перші дні війни президент Інгульця записав емоційне відеозвернення на підтримку Володимира Зеленського. Його слова лягли в основу музичного твору від команди МюсліUA.
- Цей трек стрімко очолив музичні рейтинги України. Сам же Поворознюк спершу був шокований, коли почув пісню за своєї участі, проте сам хіт йому сподобався.
- Проте надмірна популярність йому не до душі.
В ексклюзивній розмові для сайту 24 каналу Олександр Поворознюк розповів про те, трек "Вова, їб*ш їх, бл*ть", шалену популярність, зустріч з окупантами, а також про те, як війна вплинула на посівну. Читайте повне інтерв'ю за посиланням.
Емоційна розмова Поворознюка про війну та політику: дивіться відео