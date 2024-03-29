"У момент удару знаходився у кімнаті": екстренер збірної ледь не загинув під час обстрілу Одеси

Російська армія продовжує тероризувати населення України ракетними ударами. Під час одного з обстрілів серйозно постраждало житло відомого тренера Семена Альтмана.

Внаслідок потужного вибуху у квартирі Семена Альтмана повилітали всі вікна. На щастя, колишній тренер збірної України та його родина не постраждали.

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Альтман: Все відбувалося на моїх очах

Раніше повідомлялося, що у момент вибуху тренера не було в помешканні. Проте сам Семен Йосипович спростував цю інформацію. 77-річний тренер розповів подробиці жахіття, яке довелося пережити йому та його близьким.

"У момент удару я знаходився у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже важко. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах. Слава Богу, що ні я, ні діти, які знаходились по сусідству, не постраждали.

Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії із числа моїх вихованців, з ким мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали і винести сміття. А тим часом я разом із донькою переїхав в інше помешкання.

Скоріше б закінчилась війна, у якій ми усі страждаємо від негідників, нелюдів. А щодо всього іншого – розберемося", – розповів екстренер збірної України.

Тренерська кар'єра Альтмана