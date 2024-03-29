Причиною такого рішення є приналежність гравців та персоналу клубу з Сумщини до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Їх перевели у стан повної бойової готовності.
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Дострокове закінчення сезону
Такі дії були зумовлені посиленням військової агресії Росії на прикордонних територіях України. Унаслідок цього команда з Ромнів припинила участь в Екстра-лізі та Кубку України.
Згідно з регламентом Рятувальнику буде зараховано дві технічні поразки з рахунком 0:5 в завершальних поєдинках чемпіонату проти Сокола та SkyUp, а також у кубковому матчі-відповіді проти Урагана.
Зазначимо, що до кінця нинішнього сезону в чемпіонаті командам залишилося зіграти 2 тури. Рятувальник посідав останнє місце, не здобувши жодної перемоги при п'яти нічиїх у 25 матчах. У Кубку України команда дійшла до чвертьфіналу, але у першому матчі поступилася 0:9 Урагану.