Українська легкоатлетка Анна Рижикова відреагувала на обстріли Києва російськими військовими військами. Вона зазначила, що наразі не до святкувань.

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Легкоатлетка відреагувала на атаку Росії по Києву

"Свята в Україні проходять так. Немає святкового настрою, одне бажання: щоб всі залишилися живими", – написала Рижикова та опублікувала відео та світлину з влучанням у житлові будинки в Києві.

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