Українська легкоатлетка Анна Рижикова відреагувала на обстріли Києва російськими військовими військами. Вона зазначила, що наразі не до святкувань.
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Легкоатлетка відреагувала на атаку Росії по Києву
"Свята в Україні проходять так. Немає святкового настрою, одне бажання: щоб всі залишилися живими", – написала Рижикова та опублікувала відео та світлину з влучанням у житлові будинки в Києві.
Що відомо про ракетну атаку Росії
- Російська армія завдала ракетних ударів зранку 2 січня по Києву та Харкову. Загалом російські війська випустили близько 70 ракет.
- Сили ППО збили десять з десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три із трьох крилатих ракет "Калібр". Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Основний напрямок удару — Київ, повідомив командувач Повітряних сил Олещук.
- Найбільше постраждалих через обстріли російських військ у Києві — у Солом'янському районі. Там пошкоджені житлові багатоповерхівки, в будинках виникла пожежа.Наразі відомо про 43 постраждалих, одна людина загинула.
- У Харкові 43 людини отримали поранення.