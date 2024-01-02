Українські клуби відреагували на російську атаку по мирних містах. Донецький Шахтар назвав Росію "абсолютним злом".

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Українські клуби про атаку на Київ

Сьогодні зранку російські окупанти й терористи здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Є загиблі та десятки постраждалих. Абсолютне зло продовжує нищити нашу країну й атакувати цивільне населення,

– йдеться у повідомленні Шахтаря.

Також на атаку відреагувало київське Динамо. У клубі подякували нашим силам ППО.

"Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів. Росія – це країна-терористка", – зазначили у київському клубі.

Що відомо про атаку 2 січня