Українські клуби відреагували на російську атаку по мирних містах. Донецький Шахтар назвав Росію "абсолютним злом".
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Українські клуби про атаку на Київ
Сьогодні зранку російські окупанти й терористи здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Є загиблі та десятки постраждалих. Абсолютне зло продовжує нищити нашу країну й атакувати цивільне населення,
– йдеться у повідомленні Шахтаря.
Також на атаку відреагувало київське Динамо. У клубі подякували нашим силам ППО.
"Дякуємо силам ППО за сотні врятованих життів. Росія – це країна-терористка", – зазначили у київському клубі.
Що відомо про атаку 2 січня
- Російські війська атакували зранку 2 січня Київ та Харків. Армія Росії випустила по містах близько 70 ракет.
- Сили ППО збили десять з десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три із трьох крилатих ракет "Калібр".
- Командувач Повітряних сил Олещук зазначив, що Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Основний напрямок удару – Київ.
- Найбільші руйнування у Солом'янському районі столиці, там росіяни влучили у багатоповерхівку. Наразі відомо про двох загиблих, 49 людей отримали поранення.
- У Харкові 47 людей отримали поранення, одна людина загинула.