Весь інтернет уже гудить, – Мілевський прокоментував обшук у власному будинку та зробив анонс

У середу, 17 січня, в будинку Артема Мілевського відбулися обшуки. Про візит співробітників Національної поліції України колишній футболіст особисто повідомив у своєму телеграм-каналі.

Екскапітан Динамо опублікував відео, на якому продемонстрував свою оселю, де було видно вибиті правоохоронцями скляні двері. Попри це, він заспокоїв своїх прихильників та заявив, що у нього все добре, але додаткової інформації не надав.

До теми Вибили скляні двері: у будинку Мілевського поліція провела обшуки – відео

Мілевський анонсував етер з подробицями про обшук

На наступну добу колишній форвард збірної України знову вийшов у публічний простір. Він прокоментував ситуацію з обшуками в його будинку й активне обговорення цієї події в ЗМІ та анонсував розповісти більше деталей найближчими днями.

Загалом, що хочу сказати. Весь інтернет вже гудить щодо цих обшуків, Гордон-шмордон, всі написали. Тому, десь через 3 дні, або на наступному тижні, хочу з усіма вами вийти в прямий етер, "перетремо" на цю тему. Всього гарного, побачимось,

– заявив Мілевський.

Дивіться відео зі зверненням Артема Мілевського (Обережно! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Нагадаємо, що з грудня 2023 року Артем Мілевський проводить стріми на платформі Twitch, тож саме там варто очікувати його коментарів.

. Окрім блогерської діяльності колишній капітан Динамо також займається бізнесом. Наразі він продає шапки власного бренду.