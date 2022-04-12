Обливаєш усіх брудом, – Дериземля відповів на звинувачення Цербе-Несіної у зраді

Перша призерка Олімпіади незалежної України Валентина Цербе-Несіна звинуватила Андрія Дериземлю ледь не у зраді. Колишній біатлоніст відповів на таку різку заяву.

Дериземля: Ти заздриш моїм здобуткам

Валентина Цербе-Несіна звинуватила Андрія Дериземлю у тому, що колишній біатлоніст покинув Чернігів та відправився у більш безпечне місце. Ексбіатлоністка написала, що станом на 46-й день війни вперше отримала телефонний дзвінок від Дериземлі.

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Андрій відповів на зухвалу заяву Цербе-Несіної під постом у фейсбуці. Слова бронзового призера чемпіонату світу свідчать про те, що перша призерка Олімпіади незалежної України брехала. Вона жодного разу не телефонувала Дериземлі під час війни.

"Ти мені ні разу не телефонувала, не писала, а пишеш, що я не відповідав на дзвінки! Ти не знаєш і не уявляєш, що сталося з моєю дружиною і дітьми!", – відповів колишній спортсмен.

"Кожен про всіх судить по собі"

Уродженець Чернігова заявив, що Цербе-Несіна заздрить його здобуткам та має достатньо часу, щоб обливати брудом, коли сама перебуває у безпечному місці.

Ти заздриш моїм здобуткам і не можеш стримати це! Ти навіть на мою тещу пишеш гидоту, а вона вивозила хворих дітей з міста! Що ти зробила і хто ти така, що я повинен тобі звітувати? Ти сидиш в безпечному місці і обливаєш всіх брудом!,

– написав ексбіатлоніст.

"Якщо людина має стільки часу на писання брудних постів в інтернеті, то можна зробити висновки. Кожен про всіх судить по собі. Я не буду мірятися з тобою хто, скільки і кому допоміг під час війни. І продовжує допомагати. Всьому свій час", – додав Дериземля.