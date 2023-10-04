Ньюкасл – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
У другому турі Ліги чемпіонів Ньюкасл зіграє проти ПСЖ. Ця гра відбудеться 4 жовтня. І хоча історія протистоянь клубів лише починається, але і воно має "позафутбольну" історію. Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ доступна на сайті 24 Каналу.
Ньюкасл та ПСЖ ніколи не грали один проти одного в офіційних матчах. Бо "сороки" лише нещодавно повернулися до когорти топових команд, де вже тривалий час перебуває ПСЖ. Але обидва ці клуби своєму статусу цілком завдячують грошам з країн Близького Сходу. І саме це робить їх протистояння доволі принциповим за межами Європи. Адже якщо власників ПСЖ напряму пов'язують з еміром Катару, то Ньюкасл фінансується з грошей з Саудівської Аравії. А між цими двома сусідськими країнами (хоча там протяжність кордону лише 87 кілометрів) не такі вже дружні стосунки.
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Навряд чи на полі відчуватиметься додаткова напруга через це. Але обидві команди прагнутимуть перемогти. Бо якщо ПСЖ стартував в цій Лізі чемпіонів з перемоги над Боруссією вдома, то Ньюкасл зіграв внічию. Але англійській команді довелося протистояти доволі таки міцному Мілану на "Сан-Сіро". Тож зважаючи на підбір команд в цій групі, шанс вийти в плей-офф мають всі. Але треба перемагати суперників.Матч Ньюкасл – ПСЖ розпочнеться о 22:00.
Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ доступна на платформах Megogo та Volia TV лише за умови реєстрації та платної підписки.
Текстова онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Тут також будуть опубліковані відео голів, а по закінченні матчу – відеоогляд.
Ньюкасл – ПСЖ 4:1
Голи: Альмірон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Ернандес, 57
90+4. Замість Гордона вийшов Таргетт 90+1. Англійська команда забиває четвертий гол в матчі. Шер відібрав м'яч в суперника у підкаті, після чого віддав пас на Мерфі. І мало не одразу отримав зворотній пас. І тоді завдав "крученого" удару по воротах. Доннарумма у стрибку до м'яча не дотягнувся – той влетів майже у верхній кут воріт 88. Голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп отримав попередження від арбітра 82. Заїр-Емері отримав попередження від арбітра 71. Мерфі вийшов на поле замість Альмірона 70. Гордон зіграв грубо у підкаті проти суперника, за що й отримав жовту картку від арбітра 67. Усман Дембеле отримав попередження від арбітра 65. Замість Тоналі вийшов Андерсон 64. Замість Угарте вийшов Вітінья 58. Замість Коло Муані на поле вийшов Барколя 57. ПСЖ скорочує відставання. Люка Ернандес вдало підключився до атаки. І після закидання у штрафний майданчик, головою "підрізав" м'яч, відправивши його повз голкіпера в кут воріт 50. Лонгстафф забиває третій гол у ворота ПСЖ. Він отримав пас з флангу і пробив з гострого кута. М'яч пролетів під рукою Доннарумми, зачепивши її. Але голкіпер не зумів відбити м'яч 46. Команди розпочали другий тайм 45+7. Бруну Гімараєш отримав попередження від арбітра 45. Арбітр компенсував одразу 7 хвилин до основного часу. 44. Хакімі отримав попередження від арбітра 39. "Ньюкасл" забиває другий гол в цьому матчі. Але щоб його зарахувати, арбітр довго приймав рішення, консультуючись зі своїми помічниками. Відзначився Берн, пробивши головою. Доннарумма відбив м'яч, але зробив це вже за лінією воріт. Арбітр перевіряв, чи був офсайд під час атаки. І чи не було порушення зі сторони Берна 38. Люка Ернандес отримав попередження за грубий фол проти Альмірона 17. Альмірон відкриває рахунок в цьому матчі. Він зіграв на добиванні та відправив м'яч у ворота Доннарумми Матч "Ньюкасл" – ПСЖ розпочнеться о 22:00
Кінець матчу
Заміна. Ньюкасл
Гол. Ньюкасл
Жовта картка. Ньюкасл
Жовта картка. ПСЖ
Заміна. Ньюкасл
Жовта картка. Ньюкасл
Жовта картка. ПСЖ
Заміна. Ньюкасл
Заміна. ПСЖ
Заміна. ПСЖ
Гол. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Другий тайм розпочався
Жовтка картка. Ньюкалс
Жовта картка. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Жовта картка. ПСЖ
Гол. Ньюкасл
Мат розпочався
90+4. Замість Гордона вийшов Таргетт
90+1. Англійська команда забиває четвертий гол в матчі.
Шер відібрав м'яч в суперника у підкаті, після чого віддав пас на Мерфі. І мало не одразу отримав зворотній пас. І тоді завдав "крученого" удару по воротах. Доннарумма у стрибку до м'яча не дотягнувся – той влетів майже у верхній кут воріт
88. Голкіпер "Ньюкасла" Нік Поуп отримав попередження від арбітра
82. Заїр-Емері отримав попередження від арбітра
71. Мерфі вийшов на поле замість Альмірона
70. Гордон зіграв грубо у підкаті проти суперника, за що й отримав жовту картку від арбітра
67. Усман Дембеле отримав попередження від арбітра
65. Замість Тоналі вийшов Андерсон
64. Замість Угарте вийшов Вітінья
58. Замість Коло Муані на поле вийшов Барколя
57. ПСЖ скорочує відставання. Люка Ернандес вдало підключився до атаки. І після закидання у штрафний майданчик, головою "підрізав" м'яч, відправивши його повз голкіпера в кут воріт
50. Лонгстафф забиває третій гол у ворота ПСЖ. Він отримав пас з флангу і пробив з гострого кута. М'яч пролетів під рукою Доннарумми, зачепивши її. Але голкіпер не зумів відбити м'яч
46. Команди розпочали другий тайм
45+7. Бруну Гімараєш отримав попередження від арбітра
45. Арбітр компенсував одразу 7 хвилин до основного часу.
44. Хакімі отримав попередження від арбітра
39. "Ньюкасл" забиває другий гол в цьому матчі. Але щоб його зарахувати, арбітр довго приймав рішення, консультуючись зі своїми помічниками.
Відзначився Берн, пробивши головою. Доннарумма відбив м'яч, але зробив це вже за лінією воріт. Арбітр перевіряв, чи був офсайд під час атаки. І чи не було порушення зі сторони Берна
38. Люка Ернандес отримав попередження за грубий фол проти Альмірона
17. Альмірон відкриває рахунок в цьому матчі. Він зіграв на добиванні та відправив м'яч у ворота Доннарумми
Матч "Ньюкасл" – ПСЖ розпочнеться о 22:00