Ньюкасл – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У другому турі Ліги чемпіонів Ньюкасл зіграє проти ПСЖ. Ця гра відбудеться 4 жовтня. І хоча історія протистоянь клубів лише починається, але і воно має "позафутбольну" історію. Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ доступна на сайті 24 Каналу.

Ньюкасл та ПСЖ ніколи не грали один проти одного в офіційних матчах. Бо "сороки" лише нещодавно повернулися до когорти топових команд, де вже тривалий час перебуває ПСЖ. Але обидва ці клуби своєму статусу цілком завдячують грошам з країн Близького Сходу. І саме це робить їх протистояння доволі принциповим за межами Європи. Адже якщо власників ПСЖ напряму пов'язують з еміром Катару, то Ньюкасл фінансується з грошей з Саудівської Аравії. А між цими двома сусідськими країнами (хоча там протяжність кордону лише 87 кілометрів) не такі вже дружні стосунки.

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Навряд чи на полі відчуватиметься додаткова напруга через це. Але обидві команди прагнутимуть перемогти. Бо якщо ПСЖ стартував в цій Лізі чемпіонів з перемоги над Боруссією вдома, то Ньюкасл зіграв внічию. Але англійській команді довелося протистояти доволі таки міцному Мілану на "Сан-Сіро". Тож зважаючи на підбір команд в цій групі, шанс вийти в плей-офф мають всі. Але треба перемагати суперників.

Матч Ньюкасл – ПСЖ розпочнеться о 22:00.

Онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ доступна на платформах Megogo та Volia TV лише за умови реєстрації та платної підписки.

Текстова онлайн-трансляція матчу Ньюкасл – ПСЖ буде доступна на сайті 24 Каналу в цій новині. Тут також будуть опубліковані відео голів, а по закінченні матчу – відеоогляд.

Ньюкасл – ПСЖ 4:1

Голи: Альмірон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Ернандес, 57