В компанію до Кривцова з Мессі: клуб МЛС намагався підписати гравця збірної України

В американському чемпіонаті могло стати на одного українця більше. Все через те, що Арсеній Батагов зацікавив один з тамтешніх клубів.

Нью-Йорк Ред Буллз намагався підписати Арсенія Батагова. Керівництво Зорі стала на заваді трансферу.

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Допомогти команді на міжнародній арені

Універсальний футболіст луганського колективу, який може зіграти як у центрі захисту, так і в опорній зоні, міг опинитися в одному чемпіонаті з Ліонелем Мессі та його зірковими друзями. Нью-Йорк Ред Буллз намагався оформити трансфер молодого Батагова, який привернув увагу американського колективу своїми виступами на молодіжному Євро-2023, де Арсеній був основним гравцем збірної України, яка дійшла до півфіналу змагань, кваліфікувавшись на Олімпіаду.

"Бики" навіть дійшли до конкретики, зробивши пропозицію по талановитому футболісту. Та от Зоря вирішила не реалізовуваи трансфер. Діло в тому, що президент луганського колективу Євген Геллер хотів отримати за гравця більше грошей, аніж пропонував американський колектив (Transfermarkt оцінює Арсенія в 2 мільйони євро). Варто відзначити, що сам Батагов не був налаштований залишати "біло-чорних", тому може видихнути з полегшенням.

Нагадаємо, що до форварда Зорі Назарія Русина прийшов інтерес із Англії. Тамтешній Сандерленд запропонував за нападника 2 мільйони євро, проте луганський колектив оцінює гравця в 3 мільйони. Ба більше, навряд "біло-чорні" готові прощатися зі своїми провідними гравцями, оскільки на них чекає "фінал" кваліфікації до Ліги Європи, де вони зустрінуться із переможцем пари Славія – Дніпро-1 (чеський клуб здобув перемогу в першому матчі із рахунком 3:0).

Виступи Батагова