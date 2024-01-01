"Тільки разом ми – перемога": відеопривітання Усика до Нового року

Український боксер Олександр Усик звернувся до українців напередодні Нового року. Він привітав своїх вболівальників зі святом.

Вчора, 31 грудня, Усик опублікував у своєму інстаграмі привітання до Нового року. Він з рингу побажав українцям єдності.

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Побажання Усика до Нового року

"Нам всім нелегко, тому що ми боремось за свою країну, за нашу свободу, за своє життя. Але ніхто не казав, що буде легко на шляху до перемоги.

Я хочу вам побажати в новому році сили, терпіння, і, обовʼязково, єдності, чого нам так сильно не вистачає. Саме єдності. Хтось зробив менше, хтось зробив більше. Кожен робить стільки, скільки може, і тільки разом ми є сила, тільки разом ми – перемога.

Усім сили, усім радості. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.

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