Член тренерського штабу Тайсона Ф’юрі Енді Лі висловився про форму чемпіона WBC за кілька місяців до поєдинку з Олександром Усиком. Він наголосив, що "Циганський король" багато часу приділяє тренуванням.

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Що відомо про підготовку Ф'юрі до бою з Усиком

"Я не можу багато чого сказати про Ф’юрі, бо він не мій боєць. Ми були у залі у Маркомі кілька днів. Він втратив багато ваги, виглядає неперевершено. Після Джедди він провів з Паркером 6 раундів, два раунди попрактикувався з грушею, а після ще кілька раундів поспарингував з Адріеном Кінгом (18-річним британським проспектом). Тож робіть з цього висновки, у якій він формі після свят та Джидди. Одразу у зал", – заявив він.

До слова. Ф'юрі 31 грудня прибув до Саудівської Аравії, де продовжить підготовку до поєдинку з Олександром.

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