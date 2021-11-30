Новий тренер Манчестер Юнайтед не зможе керувати командою

Німецький тренер Ральф Рангнік досі не зміг приступити до виконання обов'язків у Манчестер Юнайтед. Він пропустить найближчий матч МЮ проти Арсеналу.

Дебют Рангніка відкладається

Новий наставник Манчестер Юнайтед не встигне отримати дозвіл на роботу в Англії. Тому він не керуватиме командою в матчі з Арсеналом у четвер, 2-го дурня.

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"Червоними дияволами" знову керуватиме Майкл Каррік, який після відставки Уле Гуннара Сульшера став виконувачем обов'язків головного тренера.

Очікується, що Ральф Рангнік зможе дебютувати на чолі Манчестер Юнайтед 5-го грудня. Тоді "червоні" приймуть на "Олд Траффорд" Крістал Пелас у чемпіонаті Англії.

Рангнік очолив МЮ

63-річний тренер 29-го листопада офіційно очолив Манчестер Юнайтед. Він став тимчасовим тренером команди до кінця сезону-2021/2022.

Після цього Рангнік працюватиме у Манчестері два роки як консультант. Німець перейшов до МЮ з російського Локомотива.

У московському клубі він був керівником зі спорту та розвитку. Рангнік не тренував із сезону-2018/2019.

. Рангнік прийняв Манчестер Юнайтед, який перебуває на 8-у місці у турнірній таблиці АПЛ. Команда гарантувала собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів.