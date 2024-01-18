Судаков може переїхати в АПЛ: Шахтар вже відхилив 40-мільйонну пропозицію іншого конкурента

Трансферна сага щодо переходу Георгія Судакова у європейський топовий клуб продовжує набирати обертів. Лідер донецького Шахтаря знаходиться у лонглістах понад 10 команд із провідних чемпіонатів.

Найбільшу зацікавленість у послугах українця протягом довгого часу проявляють Ювентус та Наполі. Також пропозицію "гірникам" робив Лейпциг, але жоден із цих клубів не зміг задовольнити фінансовий запит чинного чемпіона УПЛ.

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Судаков може опинитися в АПЛ

Як повідомляє журналіст видань ESPN, Goal та TNT Sports Екрем Конур, наразі головними претендентами на підписання Георгія Судакова все ще залишається італійський дует, а також до них додався лондонський Арсенал. "Каноніри" вже переглядали наживо українця в поєдинку Ліги чемпіонів проти Барселони, в якому той відзначився забитим м'ячем.

Тож з урахуванням того, що в Наполі відсутні наразі місця для легіонерів не з ЄС та заяв туринців про завершення зимової трансферної кампанії, саме клуб Олександра Зінченка може виграти конкуренцію за 21-річного українського таланта. Фінансова спроможність представників АПЛ також робить їх фаворитами на тлі італійських колективів.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Георгій Судаков провів за Шахтар 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.