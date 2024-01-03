З кожним днем у ЗМІ з'являється все більше чуток, які підігрівають інтерес до 21-річного атакувального півзахисника. Мова йде не лише про інтерес зі сторони туринського Ювентуса, який вважається головним фаворитом на підписання лідера Шахтаря.

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Судаков може продовжити кар'єру в Бундеслізі

До списку зацікавлених в оформленні трансферу додався ще й Лейпциг із Бундесліги. Ба більше, німці не тільки стежать за українським футболістом, а вже й зробили пропозицію "гірникам".

Повідомляється, що вона склала 25 мільйонів євро, але не була прийнята Шахтарем. Донецький клуб дав зрозуміти німцям, що хоче отримати за свого футболіста щонайменше на 10 мільйонів більше.

Таку ж суму "гірники" озвучили Ювентусу та Наполі, які також проявляють активний інтерес до Судакова та готові діяти вже в січні, а не чекати літнього трансферного вікна.

Зазначимо, що після 16 турів Лейпциг посідає четверте місце в Бундеслізі, відстаючи від леверкузенського Баєра, який є лідером, на 9 очок.

До слова. Лейпциг та Шахтар зустрічалися між собою на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2022/2023, тоді команди обмінялися розгромними перемогами, а Георгій Судаков відзначився асистом на Михайла Мудрика.