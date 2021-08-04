Чемпіон світу з США: новий потенційний суперник Ломаченка

Василь Ломаченко отримав ще одного потенційного кандидата на наступній бій. Український боксер може побитись з Джозефом Діасом.

Ще один претендент на бій з українцем

33-річний український боксер вже 11 грудня 2021 року повернеться на ринг. Василь Ломаченко чекає свого наступного суперника.

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Список кандидатів поповнив тимчасовий чемпіон за версією WBC Джозеф Діас. Про це написав інсайдер Ленс Пагамайр.

Раніше повідомлялося, що українець може вийти на ринг проти ексчемпіона IBF Річарда Коммі. Хто не був би суперником Ломаченка, але Василь має намір провести свій наступний поєдинок на легендарній арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США).

Хто може стати суперником Ломаченка