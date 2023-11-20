Чи вдасться Україні перервати безмедальну серію виступів: головне про новий біатлонний сезон

У швецькому Естерсунді 25 листопада стартує Кубок світу з біатлону сезону-2023/2024. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все про новий біатлонний сезон.

У новому сезоні відбудеться дев'ять етапів Кубка світу, а також чемпіонат світу, який відбудеться в лютому в чеському Нове-Мєсто. Перший етап розпочнеться у суботу в Естерсунді (Швеція), завершиться сезон у середині березня в Кенморі (Канада), пише 24 Канал.

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Склад збірної України

Чоловіча збірна України визначилися зі складом на новий сезон Кубка світу. Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону чоловіча збірна завоювала стартову квоту в п'ять осіб на рівні Кубка світу, а також в шість – на Кубку IBU. На Кубок світу тренерський штаб використав максимальну квоту, тоді як на Кубок IBU – 5 біатлоністів.

Склад команди сформувався за підсумками контрольних стартів у Контіолахті, де виступала команда "А" та команда "Б" чоловічої збірної. На Кубку світу виступлять Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Денис Насико, Тарас Лесюк, Артем Тищенко. На Кубок ІBU Україну представлять Віталій Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковський, Дмитро Грущак.

Капітан збірної Дмитро Підручний пропустить стартовий етап сезону. Він відновлюється після травми. Очікується, що він повернеться до команди на другому етапі Кубка світу.

Остаточний склад жіночої збірної з біатлону ще невідомий. У тренерському штабі зазначили, що Юлія Джима точно пропустить перший етап, вона доєднається до команди вже у Хохфільцені. Також початок Кубку світу гарантовано пропускатиме Олена Білосюк. Вона розпочне сезон на Кубку IBU у фінському Контіолахті.

Тренерський штаб жіночої збірної наразі розглядає 10 претенденток на участь у стартовому етапі Кубка світу. На біатлоністок очікують внутрішні змагання у шведському Ідре, які сформують склад основної команди з шести спортсменок на Естерсунд.

Наразі до змагань готуються: Дарʼя Блашко, Анна Кривонос, Ірина Петренко, сестри Анастасія та Олександра Меркушини, сестри Олена та Юлія Городні, Любов Кип'яченкова, Христина Дмитренко і Ксенія Приходько.

Новий тренер у жіночій команді: що про нього відомо

Також зазначимо, що жіноча команда готується до сезону-2023/2024 під керівництвом нового тренера. У квітні стало відомо, що жіночу збірну очолив Микола Зоц. Він почав роботу з командою з нововведень, зокрема без розподілу на команди "А" та "Б".

Микола Зоц вже давно працює в системі українського біатлону. Минулий сезон він починав у ролі тренера чоловічої команди "Б", але звільнився на початку сезону. Пізніше очолив юніорську збірну.

Останні кілька сезонів Зоц працював з чоловічою командою "Б". Раніше був старшим тренером чоловічої збірної України. Також він був особистим тренером Ірини Петренко та Оксани Хвостенко.

До тренерського штабу також входять Олег Меркушин, Сергій Зоц, Ігор Ященко та Олексій Петренко.

Перші успіхи українців перед початком сезону

Чоловіча збірна з біатлону перед стартом нового сезону провела контрольні збори у фінському Контіолахті. За тиждень до Кубка світу там провели дві спринтерські гонки. Участь у змаганнях взяли команди, що перебувають на зборі – Фінляндія, Україна та Казахстан. Переможцем першого спринту став Денис Насико, найкращий результат у другому контрольному спринті належить Антону Дудченку.

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Найгірший сезон в історії: виступ України на Кубку світу-2022/2023

Минулий сезон для українців виявився найгіршим за всю історію виступів. Україна завершила сезон-2022/2023 без медалей.

Починаючи з сезону-1992/1993, коли українські біатлоністи почали виступи на турнірах, у кожному з них вдавалося закінчити Кубок світу хоча б з однією нагородою.

Найкращим серед чоловічої збірної виявився Антон Дудченко. Він закінчив сезон на 35-позиції в загальному рейтингу. Українець набрав 163 очок. У топ-50 також розташувався Артем Прима — 39-та сходинка. Найкращою серед жінок виявилася Юлія Джима, вона посіла 33 сходинку, маючи 164 очок.

Чоловіча збірна України закінчила минулий сезон на сьомій сходинці рейтингу. Жіноча команда замкнула топ-10, на три позиції погіршивши свій показник минулого року.

Та варто зазначити, що на минулий сезон для українських біатлоністів неабияк вплинуло повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема українці пропустили два останні етапи у сезоні-2021/2022. Також через війну команда не могла вчасно приступити до підготовки на сезон-2022/2023. Дмитро Підручний у січні минулого року розповів нам в інтерв'ю, що дехто зі спортсменів тривалий час після вторгнення взагалі не мав ніякої фізичної підготовки. Він наголосив, що повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на всю команду.

Кому дісталися Глобуси в кожній дисципліні

Великий кришталевий глобус у минулому сезоні здобув норвежець Йоганнес Бьо. У сезоні 2022/2023 він здобув 19 особистих перемог, що є абсолютним рекордом в історії турніру.

Бьо молодший відсвяткував перемогу ще 9 березня, на старті восьмого етапу в Естерсунді, де навіть не брав участі. Він випередив свого найближчого переслідувача норвежця Штурлу Легрейда на 491 бал в загальному рейтингу.

Малі кришталеві глобуси у спринті та переслідування також здобу Бьо молодший, а от в індивідуальних конках та мас-старті дісталися Ветле Шостад Крістіансену.

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Чоловіча збірна Норвегії також продемонструвала найкращий результат в естафетах. Команда здобула п'ять перемог на усіх п'яти етапах. Лиш на чемпіонаті світу норвежців випередила Франція, залишивши їх зі срібною нагородою. Варто зазначити, що до топ-10 загального рейтингу увійшли відразу 5 представників Норвегії.

Великий кришталевий глобус серед жінок здобула француженка Жюлья Сімон. У минулому сезоні вона здобула для себе рекордні чотири перемоги. Та у жіночому заліку боротьба тривала до останнього. Наприкінці сезону італійки Доротея Вірер та Ліза Віттоці потенційно претендували на Великий кришталевий глобус.

Сімон забрала собі також два Малих кришталевих глобусів: у переслідуванні та мас-старті. Німкеня Деніз Геррман-Вік була найкращою у спринті, а Віттоцці – в індивідуальних гонках.

Жіноча збірна Франції стала найкращою в естафетах, команда здобула дві перемоги.

Хто з суперників виступить у новому сезоні

Деякі збірні вже оголосили склад команд на новий сезон. Переважно все без змін, проте у деяких командах є новачки.

До складу чоловічої збірної Норвегії на перший етап Кубка світу увійшли 7 спортсменів. До команди додались бронзовий призер передсезонного турніру в Шушені Вебйорн Серум та переможець Кубка IBU-2022/2023 Ендре Стремсгейм.

Чоловіча збірна Норвегії: Йоганнес Бьо, Штурла Легрейд, Ветле Шостад Крістіансен, Тарьєй Бьо, Йоганнес Дале, Ендре Стремсгейм, Вебйорн Серум.

До складу жіночої збірної потрапили дві дебютантки — Фріда Доккен та Маріт Скуган, які разом із Юні Арнеклейв та Марті Крокстад Юхансен пройшли до списку після перемоги у масстарті в Шушені.

Жіноча збірна Норвегії: Інґрід Ландмарк Тандреволл, Каролін Кноттен, Юні Арнеклейв, Марті Крокстад Юхансен, Фріда Доккен, Маріт Скуган.

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Збірна Франції також визначилася зі складом на новий сезон. До заявки пройшов Емільєн Клод. Цей сезон стане для нього четвертим на рівні Кубка світу.

Чоловіча збірна Франції: Емільєн Клод, Фаб'єн Клод, Кантен Фійон-Майє, Антонен Гігонна, Емільєн Жаклен, Ерік Перро.

Із шісткою жіночої команди у Франції визначилися заздалегідь. Проте заміни за станом здоров'я потребувала Каролін Коломбо — замість неї до складу запросили Жілонн Гігонна, дебютантку Кубка світу в сезоні-2022/2023. До команди повертається Жюстін Бреза-Буше. Вона пропустила минулий сезон через вагітність.

Жіноча збірна Франції: Жюлія Сімон, Жюстін Бреза-Буше, Софі Шово, Хлоє Шевальє, Лу Жанмонно, Жілонн Гігонна.

Також зі складом команди визначилася і Німецька збірна. Вперше в кар'єрі сезон на рівні Кубка світу розпочинатиме 19-річна Селіна Гротіан.

Жіноча збірна Німеччини: Ванесса Фогт, Ганна Кебінгер, Софія Шнайдер, Яніна Геттіх-Вальц, Франциска Пройсс, Селіна Гротіан.

Чоловіча збірна Німеччини: Бенедикт Долль, Роман Реєс, Філіпп Наврат, Юстус Штрелов, Давід Цобель, Йоганнес Кюн.

Розклад Кубка світу сезону-2023/2024

1-й етап (25 листопада – 3 грудня)

Естерсунд, Швеція

25 листопада – Сингл-мікст

25 листопада – Змішана естафета

26 листопада – Індивідуальна гонка у жінок

26 листопада – Індивідуальна гонка у чоловіків

29 листопада – Жіноча естафета

30 листопада – Чоловіча естафета

1 грудня – Спринт у жінок

2 грудня – Спринт у чоловіків

3 грудня – Гонка переслідування у жінок

3 грудня – Гонка переслідування у чоловіків

2-й етап (8 – 10 грудня)

Хохфільцен, Австрія

8 грудня – Спринт у чоловіків

8 грудня – Спринт у жінок

9 грудня – Гонка переслідування у чоловіків

9 грудня – Гонка переслідування у жінок

10 грудня – Чоловіча естафета

10 грудня – Жіноча естафета

3-й етап (14 – 17 грудня)

Ленцерхайде, Швейцарія

14 грудня – Спринт у жінок

15 грудня – Спринт у чоловіків

16 грудня – Гонка переслідування у жінок

16 грудня – Гонка переслідування у чоловіків

17 грудня – Мас-старт у жінок

17 грудня – Мас-старт у чоловіків

4-й етап (4 – 7 січня)

Оберхоф, Німеччина

4 січня – Спринт у чоловіків

5 січня – Спринт у жінок

6 січня – Гонка переслідування у чоловіків

6 січня – Гонка переслідування у жінок

7 січня – Чоловіча естафета

7 січня – Жіноча естафета

5-й етап (10 – 14 січня)

Рупольдинг, Німеччина

10 січня – Жіноча естафета

11 січня – Чоловіча естафета

12 січня – Спринт у жінок

13 січня – Спринт у чоловіків

14 січня – Гонка переслідування у жінок

14 січня – Гонка переслідування у чоловіків

6-й етап (18 – 21 січня)

Антхольц-Антерсельва, Італія

18 січня – Індивідуальна гонка коротка у чоловіків

19 січня – Індивідуальна гонка коротка у жінок

20 січня – Одиночна змішана естафета

20 січня – Змішана естафета

21 січня – Мас-старт у чоловіків

21 січня – Мас-старт у жінок

Чемпіонат світу (7 – 18 лютого)

Нове-Мєсто-на-Мораве, Чехія

7 лютого – Змішана естафета

9 лютого – Спринт у жінок

10 лютого – Спринт у чоловіків

11 лютого – Гонка переслідування у жінок

11 лютого – Гонка переслідування у чоловіків

13 лютого – Індивідуальна гонка у жінок

14 лютого – Індивідуальна гонка у чоловіків

15 лютого – Одиночна змішана естафета

17 лютого – Жіноча естафета

17 лютого – Чоловіча естафета

18 лютого – Мас-старт у жінок

18 лютого – Мас-старт у чоловіків

7-й етап (29 лютого – 3 березня)

Холменколлен, Норвегія

29 лютого – Індивідуальна гонка у жінок

1 березня – Індивідуальна гонка у чоловіків

2 березня – Мас-старт у жінок

2 березня – Мас-старт у чоловіків

3 березня – Одиночна змішана естафета

3 березня – Змішана естафета

8-й етап (8 – 10 березня)

Солт-Лейк-Сіті, США

8 березня – Чоловіча естафета

8 березня – Спринт у жінок

9 березня – Жіноча естафета

9 березня – Спринт у чоловіків

10 березня – Гонка переслідування у жінок

10 березня – Гонка переслідування у чоловіків

9-й етап (14 – 17 березня)

Кенмор, Канада