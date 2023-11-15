Український біатлоніст наголосив,що спорт, що у РФ, що в Білорусі – інструмент пропаганди. Тому дозволити їм повернутися до світового спорту – недопустимо, додав Підручний.

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Чому важливо не допустити повернення росіян

Одна думка, що ми можемо зустрітися з ними на одних аренах не вкладається в голові. Це досить небезпечно – як і для нас, так і для них,

– сказав Дмитро.

За словами Підручного, обмеження щодо росіян та білорусів мають діяти допоки не закінчиться війна.

"Зараз відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних змагань – це один із методів тиску на ці країни. Важливо, аби вони були ізольовані допоки не закінчать війну і не виведуть війська з усієї території України", – сказав Підручний.

Чи планує Підручний закінчення кар'єри

Підручний наголосив, що не має зараз планів щодо закінчення кар'єри. За його словами, він буде ухвалювати рішення щодо цього в кінці сезону, на це будуть впливати результати українця та стан здоров'я.

"Тому я вирішив, що після кожного сезону буду приймати відповідні рішення щодо продовження підготовки до Олімпіади-2026. Зараз планів про завершення кар'єри у мене немає", – додав він.