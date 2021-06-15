Втрата Зубкова, рекорд Костюк, перший коментар Еріксена: новини спорту 14 червня

У понеділок, 14 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Олександр Зубков може більше не зіграти на Євро-2020

Футболіст збірної України Олександр Зубков зазнав ушкодження у першому матчі на Євро-2020 проти Нідерландів. Чемпіонат Європи може завчасно завершитися для нашого футболіста.

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Зубков точно не зіграє у наступному матчі збірної України. Вже 17 червня підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Північною Македонією у Бухаресті.

У Зубкова серйозна травма. На відновлення футболіста може піти 2 – 3 тижні. Відтак, Зубков може пропустити ще й матч проти Австрії.

Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

Талановита українська тенісистка Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA. Українка впритул наблизилися до топ-60 рейтингу.

Марта Костюк оновила особистий рекорд в рейтингу, підійнявшись на 65 місце. Разом з тим, ніяких перестановок у топ-10 не відбулося. Українка Еліна Світоліна зберегла 6 місце.

Еріксен вперше прокоментував зупинку серця під час матчу Євро-2020

Що цікаво, відсторонена через допінг Даяна Ястремська додала одну позицію. Тепер вона на 37 місці. Також слід відзначити прогрес Ангеліни Калініної, яка додала 19 сходинок – 120 місце.

Данський півзахисник Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020 зі збірною Фінляндії. У гравця зупинилося серце і він впав на газон.

Еріксена з поля було відправлено до лікарні. Він прийшов до тями. І після цього прокоментував ситуацію, яка сталася.

"Дякую, я не здаюся. Зараз мені стало краще. Але я хочу зрозуміти, що сталося. Я хочу подякувати усім за те, що вони зробили для мене", – розповів Крістіан Еріксен.

Поки лікарі не знають причини, чому в Еріксена раптово зупинилося серце під час матчу. Гравець перебуває в лікарні під наглядом медиків.

Словаччина сенсаційно прибила Польщу в матчі Євро-2020

Збірна Словаччини створила ще одну сенсацію на чемпіонаті Європи-2020. Словацька команда несподівано перемогла Польщу в рамках 1-го туру групи E.

Словаччина наступний матч зіграє 18 червня проти Швеції. Натомість Польща 19 червня зустрінеться з Іспанією.