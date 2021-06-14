Польща – Словаччина 1:2

Голи: Лінетті, 46 – Щенсни, 18 (авт), Шкриняр, 68

Вилучення: Крихов'як, 62 (Польща)

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На папері очевидним фаворитом поєдинку була збірна Польщі, яка озброєна більш якісними футболістами. Однак у першому таймі на футбольному полі домінувала Словаччина.

Перший момент на 14 хвилині мав Дуда. М'яч після його удару пролетів біля стійки воріт Щенсного. А вже через 4 хвилини з тієї ж зони у ворота поляків прийшов і гол.

Курйозний автогол

Збірній Словаччині вдалося забити гол з нерядової ситуації. Роберт Мак не побоявся декількох суперників на лівому фланзі й пішов в успішний обіграш. Мак увійшов у штрафний та пробив у ближній кут. М'яч влучив у стійку, після чого у голову голкіпера Щенсни і залетів у ворота.

Відео автоголу Щенсни

Хоча полякам потрібно було відіграватися, саме словаки демонстрували більш змістовний та гострий футбол. Перевагу номінальних гостей міг збільшувати Куцка. Та м'яч після його дальнього удару пролетів над воротами.

Польща, в нападі якої діяв найкращий нападник світу Роберт Левандовський, не могла вивести свого снайпера на ударну позицію. Тому Крихов'як шукав щастя дальнім ударом, але також невдало. Перший тайм минув за переваги Словаччини!

Камбек після перерви і перше вилучення на Євро

Не встигли команди вийти на другий тайм, як на табло було 1:1. Поляки провели швидку атаку лівим флангом: Рибус у штрафному віддав на Лінетті, який невиразним ударом все ж прошив Дубравку.

Відео голу Лінетті

Уже на 51 хвилині Лінетті міг оформити дубль. Окрилені поляки провели гостру атаку правим флангом: Глік прострілив у штрафний на Лінетті, але удар того виявився досить слабким для голу.

Тільки Польща почала домінувати, як створила собі проблеми. Крихов'як награв на вилучення та залишив свою команду в меншості.

Відео вилучення Крихов'яка

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Нокаут для поляків

Словаки досить швидко зуміли втілити чисельну більшість. Після подачі з кутового м'яч опинився у Шкриняра. Захисник Інтера обробив м'яч та відразу пробив. Щенсни не зміг виручити партнерів.

Відео голу Шкриняра

Останні хвилини гри Польща провела на воротах словаків і могла відігратися. У компенсований час Беднарек з другої спроби завдав удару з меж штрафного, але не влучив у площину воріт. Другий удар поляка потягнув Дубравка. У підсумку Польща так і не змогла врятуватися від поразки!

Словаччина наступний матч зіграє 18 червня проти Швеції. Натомість Польща 19 червня зустрінеться з Іспанією.