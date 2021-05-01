Склад збірної перед Євро-2020, визнання Маліновського: головні новини спорту 30 квітня

У п'ятницю, 30 квітня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

35 футболістів для збірної України

Збірна України 15 травня розпочне підготовку до Євро-2020. На перший збір тренерський штаб викликав одразу 35 гравців. Правда не всі зможуть прибути. За винятком футболістів з УПЛ, приїдуть лише два легіонери.

Команда буде тренуватися в Харкові, де і проведе перший спаринг 23 травня проти Бахрейну.

Жіноча збірна з футболу отримала суперниць

Натомість жіноча збірна України з футболу отримала суперниць у відборі на чемпіонат світу 2023 року. За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи B. Підопічні Наталії Зінченко зіграють проти Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів.

На Мундіаль напряму вийдуть переможниці груп. Команди, які посядуть другі місця, зіграють у плей-офф.

Поєдинки відбору на ЧС-2023 відбудуться у період з вересня 2021 року до вересня 2022 року. Чемпіонат світу відбудеться в Австралії та Новій Зеландії.

Маліновський найкращий в Аталанті

Вболівальники італійської Аталанти обрали українця Руслана Маліновського найкращим гравцем команди в березні. А в клубі йому присвятили цілий ролик.

Підробка підпису за відставку президента Федерації хокею

Напередодні в ЗМІ був опублікований лист з підписами хокеїстів та представників клубів з вимогою відставки президента Федерації хокею України Георгія Зубка. Загалом таких підписів було близько 60.

Та вже на наступний день один з гравців Гліб Кривошапін заявив, що він не підписував це звернення.

Окрім того, в ФХУ заявили, що вони не отримували цей лист.