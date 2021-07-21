Дата бою Усик – Джошуа, втрата України на Олімпіаді-2020: топ-новини спорту 20 липня

У вівторок, 20 липня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Офіційна дата бою Усик – Джошуа

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій відбудеться 25 вересня.

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Як і очікувалося, олімпійські чемпіони 2012 року Джошуа та Усик зустрінуться у Лондоні. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенхем. На кону поєдинку стоятимуть титули WBA, WBO, IBF. Усі пояса належать Ентоні Джошуа.

Усик – Джошуа: що відомо про бій

Непереможний український боксер ще у 2019 році отримав статус претендента на титул WBO. Та Джошуа вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наприкінці 2020 року Ентоні здобув перемогу.

Британець упродовж усього 2021 року готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Але суд прийняв рішення проти Тайсона Ф'юрі, зобов'язавши його дати реванш Деонтею Уайлдеру.

У підсумку WBO санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Сторони протягом декількох місяців вели переговори і тільки тепер оголосили бій.

Збірна України втратила титулованого олімпійця

Олімпійська збірна України зазнала чергових втрат. Літню Олімпіаду-2020 у Токіо пропустить Ігор Главан, який мав представити Україну у спортивній ходьбі.

Українському спортсмену продовжили дискваліфікацію через позитивний допінг-тест. Відповідне рішення виніс Спортивний арбітражний суд (CAS). Спортивний арбітражний суд переглянув справу та ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації Ігоря Главана до 3 років.

Окрім того, суд анулював результати українця, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Главана замінить Валерій Літанюк. Він був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.

Динамо мінімально програло Атлетіку Більбао

– бронзовий призер чемпіонату світу-2013 на 50 кілометрів. Він вигравав Універсіаду-2015 у командних змаганнях (20 кілометрів). Також Главан двічі ставав чемпіоном Європи у команді (50 кілометрів).

Київське Динамо провело вже 8 матч у рамках зборів перед стартом сезону-2021/2022. Українська команда 20 липня зустрілася з іспанським Атлетіком Більбао.

Кияни мінімально поступилися Атлетіку, який у минулому сезоні чемпіонату Іспанії посів тільки 10 місце. Єдиний гол у матчі було забито на 77 хвилині, коли баски провели контратаку лівим флангом.

На передсезонних зборах Динамо виграло тільки два матчі і стільки ж разів зазнало поразок. Ще чотири матчі киян завершилися внічию.

Шахтар підписав 17-річного бразильського захисника

Донецький Шахтар і бразильський Інтернасьонал досягли угоди про трансфер захисника Вінісіуса Тобіаса. Футболіст буде грати за клуб з 2022 року.

Бразильський захисник продовжить кар'єру в Шахтарі: він зможе приєднатися до команди в лютому 2022 року за досягнення 18-річчя.

Що відомо про Вінісіуса Тобіаса