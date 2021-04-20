Створення Суперліги, реформа Ліги чемпіонів, відставка Моурінью: головні новини спорту 19 квітня

Футбольні клуби оголосили про створення Суперліги. УЄФА вирішила здійснити реформу Ліги чемпіонів. Тоттенхем звільнив Жозе Моурінью. Такими були головні новини спорту в понеділок, 19 квітня

Створення Суперліги

19 квітня 2021 року може увійти в історію спорту як день розколу в європейському футболі. Хоча початок було покладено ввечері 18 квітня. Саме тоді 12 клубів оголосили про створення футбольної Суперліги.

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Серед засновників турніру шість клубів з Англії (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі) три з Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та три з Італії (Ювентус, Мілан та Інтер). Засновник цього всього – президент Реалу Флорентіно Перес. Він же стане і президентом клубу.

Загалом планується, що команд-засновників буде 15, а загалом в турнірі виступатимуть 20 клубів. 5 команди отримуватимуть запрошення на кожен сезон. Матчі відбуватимуться в дні проведення ігор Ліги чемпіонів. Тож команди в ЛЧ виступати не будуть.

Проти такого турніру виступили в УЄФА. Там пригрозили клубам та футболістам дискваліфікацією. При цьому можуть дискваліфікувати на з наступного сезону, а вже в цьому. З Ліги чемпіонів можуть дискваліфікувати учасників півфіналу Реал, Челсі та МанСіті. А з Ліги Європи – МЮ та Арсенал.

Проти створення Суперліги також виступили і національні чемпіонати та федерації цих країн.

Не погодилися приєднатися до Суперліги німецькі Баварія, Боруссія (Дортмунд) та французький ПСЖ. За даними ЗМІ, саме вони троє і мали бути серед засновників, щоб їх було 15.

Новий формат Ліги чемпіонів

Вечір 18 квітня для оголошення про створення Суперліги був обраний не випадково. Адже на 19 квітня в УЄФА було запланована презентація нового формату Ліги чемпіонів. І за зміни виступали саме ті клуби, які оголосили про створення Суперліги.

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Тепер в Лізі чемпіонів буде виступати 36 команд і не буде поділу на групи. А кожна з команд проведе як мінімум 10 матчів.

Новий формат Ліги чемпіонів буде запроваджений з 2024 року.

Відставка Жозе Моурінью

Тоттенхем хоч і став учасником Суперліги, але більше уваги до себе привернув не цим. В понеділок, 19 квітня, клуб оголосив про відставку головного тренера команди Жозе Моурінью.

"Шпори" під керівництвом португальського наставника так і не зуміли піднятися в турнірній таблиці в зону Ліги чемпіонів. А з шести останніх матчів виграли лише раз.