Минай повернули в УПЛ, Костюк не їде на Олімпіаду: головні новини спорту 14 липня

Закарпатський Минай повернувся в українську Прем'єр-лігу (УПЛ), а Марта Костюк пропустить Олімпійські ігри-2020. Огляд головних новин спорту за 14 липня у дайджесті Спорт24.

Минай повернувся в УПЛ

У новому сезоні закарпатський футбольний клуб Минай продовжить свої виступи в УПЛ. Команда займе місце донецького Олімпіка, який знявся з чемпіонату.

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Виконавчий комітет УАФ погодив пропозицію УПЛ щодо включення Минаю до складу учасників УПЛ у сезоні-2021/2022.

Раніше інші українські клуби дали згоду на те, щоб Минай замінив донеччан.

У минулому сезоні команда зайняла останнє місце у турнірній таблиці. В її активі було лише 18 пунктів. Клуб поступився найближчому супернику все тому ж Олімпіку 4 очками.

У першому турі Минай має зіграти проти чинного чемпіона Динамо. Поки дата матчу не відома.

Марта Костюк пропустить Олімпіаду

Українська тенісистка Марта Костюк не виступить на Олімпійських іграх в Токіо. Причиною є травма в спортсменки.

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Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча,

– йдеться у повідомленні Федерації тенісу України.

Марта Костюк на Олімпіаді мала виступити як в одиночному розряді, так і парному разом з Еліною Світоліною.

Через зняття Костюк з турніру, Україна була вимушена провести заміну у парному розряді. Разом з Еліною Світоліною виступить Даяна Ястремська.

Для 19-річної Костюк це мала бути перша Олімпіада.

Конора МакГрегора відсторонили від боїв

Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор більше не вийде в октагон у 2021 році. Ірландського бійця відсторонили від поєдинків.

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Конор МакГрегор відсторонений до 2022 року від боїв за медичними показаннями.

У головній події UFC 264 у бою з Дастіном Пор'є ірландець зламав ногу наприкінці першого раунду. Після поєдинку Конор переніс операцію.

Макгрегор відсторонений за станом здоров'я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає ортопедичний дозвіл на бій. Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку – середини серпня, згідно з вимогами регулятора бойових видів спорту MMA,

– написав журналіст Ел Доусон.