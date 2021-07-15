Минай повернули в УПЛ, Костюк не їде на Олімпіаду: головні новини спорту 14 липня
Джерело:24 канал
Закарпатський Минай повернувся в українську Прем'єр-лігу (УПЛ), а Марта Костюк пропустить Олімпійські ігри-2020. Огляд головних новин спорту за 14 липня у дайджесті Спорт24.
Минай повернувся в УПЛ
У новому сезоні закарпатський футбольний клуб Минай продовжить свої виступи в УПЛ. Команда займе місце донецького Олімпіка, який знявся з чемпіонату.
До речі Селезньов разом з дискваліфікованим тренером прибув у розташування Минаю
Виконавчий комітет УАФ погодив пропозицію УПЛ щодо включення Минаю до складу учасників УПЛ у сезоні-2021/2022.
Раніше інші українські клуби дали згоду на те, щоб Минай замінив донеччан.
У минулому сезоні команда зайняла останнє місце у турнірній таблиці. В її активі було лише 18 пунктів. Клуб поступився найближчому супернику все тому ж Олімпіку 4 очками.
У першому турі Минай має зіграти проти чинного чемпіона Динамо. Поки дата матчу не відома.
Марта Костюк пропустить Олімпіаду
Українська тенісистка Марта Костюк не виступить на Олімпійських іграх в Токіо. Причиною є травма в спортсменки.
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Марта Костюк, на жаль, не зможе взяти участь в Олімпійських іграх. Відмова від головного спортивного форуму планети вимушена – травма плеча,
– йдеться у повідомленні Федерації тенісу України.
Марта Костюк на Олімпіаді мала виступити як в одиночному розряді, так і парному разом з Еліною Світоліною.
Через зняття Костюк з турніру, Україна була вимушена провести заміну у парному розряді. Разом з Еліною Світоліною виступить Даяна Ястремська.
- Для 19-річної Костюк це мала бути перша Олімпіада.
Конора МакГрегора відсторонили від боїв
Колишній чемпіон UFC Конор МакГрегор більше не вийде в октагон у 2021 році. Ірландського бійця відсторонили від поєдинків.
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Конор МакГрегор відсторонений до 2022 року від боїв за медичними показаннями.
У головній події UFC 264 у бою з Дастіном Пор'є ірландець зламав ногу наприкінці першого раунду. Після поєдинку Конор переніс операцію.
Макгрегор відсторонений за станом здоров'я від боїв до 7 січня 2022 року, якщо він не отримає ортопедичний дозвіл на бій. Мінімальна дискваліфікація – шість тижнів, і відсутність спарингів до початку – середини серпня, згідно з вимогами регулятора бойових видів спорту MMA,
– написав журналіст Ел Доусон.
- Конор 11 липня вдруге поспіль програв Дастіну Пор'є. Ірландець не зміг продовжити сутичку через моторошний перелом ноги.