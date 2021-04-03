Санкції РНБО проти власника Минаю, Бех-Романчук серед найкращих у Європі: новини спорту 2 квітня

У п'ятницю, 2 квітня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Проти президента Минаю Пересоляка ввели санкції РНБО

Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції. Цього разу проти контрабандистів. Під санкції потрапив і власник футбольного клубу Минай Валерій Пересоляк.

Не пропустіть Збірна України потрапила до четвертого кошика жеребкування Євробаскета-2022

Він багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.

Варто нагадати, що Минай виступає в УПЛ. Але поки веде боротьбу за збереження місце в еліті, перебуваючи серед аутсайдерів.

Бех-Романчук претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук може стати найкращою легкоатлеткою Європи у березні. Українка 6 березня стала чемпіонкою Європи.

Кандидатки на найкращу легкоатлетку березня:

Марина Бех-Романчук (Україна)

Айла дель Понте (Швейцарія)

Надін Віссер (Нідерланди)

Нафіссату Тіам (Бельгія)

Голосування триватиме до 6 квітня. Щоб віддати свій голос за українку потрібно у коментарях на сторінці Європейської легкоатлетичної асоціації в інстаграмі написати хештег та прізвище легкоатлетки, яка вам найбільше симпатизує.

Україна назвала потужний склад на матч з Японією

Збірна України з тенісу у квітні проведе важливі поєдинки у Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Наша команда виступатиме у найсильнішому складі.

Українська збірна готова дати гідний бій японській збірній. Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську. Змагання повинні відбутись з обмеженою кількістю вболівальників. Тому у наших дівчат немає права на помилку на рідній землі та перед своїми фанатами.

Склад збірної України