Санкції РНБО проти власника Минаю, Бех-Романчук серед найкращих у Європі: новини спорту 2 квітня

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 2 квітня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Рада національної безпеки та оборони ввела нові санкції. Цього разу проти контрабандистів. Під санкції потрапив і власник футбольного клубу Минай Валерій Пересоляк.
Не пропустіть Збірна України потрапила до четвертого кошика жеребкування Євробаскета-2022
Він багато років працював на митниці, остання посада перед звільненням – заступник начальника управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС.
Варто нагадати, що Минай виступає в УПЛ. Але поки веде боротьбу за збереження місце в еліті, перебуваючи серед аутсайдерів.
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук може стати найкращою легкоатлеткою Європи у березні. Українка 6 березня стала чемпіонкою Європи.
Кандидатки на найкращу легкоатлетку березня:
Голосування триватиме до 6 квітня. Щоб віддати свій голос за українку потрібно у коментарях на сторінці Європейської легкоатлетичної асоціації в інстаграмі написати хештег та прізвище легкоатлетки, яка вам найбільше симпатизує.
Збірна України з тенісу у квітні проведе важливі поєдинки у Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Наша команда виступатиме у найсильнішому складі.
Українська збірна готова дати гідний бій японській збірній. Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську. Змагання повинні відбутись з обмеженою кількістю вболівальників. Тому у наших дівчат немає права на помилку на рідній землі та перед своїми фанатами.