Расистський скандал з українським хокеїстом, падіння Світоліної: новини спорту 27 вересня

У понеділок, 27 вересня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.

Расистський скандал в українському хокеї

Український хокеїст Андрій Денискін потрапив у расистський скандал через свою недолугу поведінку під час матчу. Тепер йому загрожує покарання зі сторони Міжнародної федерації хокею.

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Під час матчу між Кременчуком та Донбасом Андрій Денискін дозволив собі образливі жести в бік темношкірого хокеїста Джайлена Смерека. За свою поведінку гравець отримав дисциплінарний штраф та був вилучений з майданчика до кінця гри.

В Українській хокейній лізі заявили, що відкрили дисциплінарне провадження. Але покарання для гравця може надійти і зі сторони Міжнародної федерації хокею. На цей скандал відреагував новообраний президент федерації Люк Тардіф.

"Міжнародна федерація хокею рішуче засуджує дії Андрія Денискіна. Немає місця для такого явно расистського та неспортивного жесту у нашому спорті та суспільстві. Це прямий напад на ідеали та цінності нашої гри, і ми забезпечимо проведення всіх необхідних розслідувань щодо порушення етики, щоб забезпечити належне покарання за цю поведінку", – йдеться в заяві Люка Тардіфа.

Світоліна покинула топ-5 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. Після турніру в Маямі він розморожений, а українки почали втрачати свої позиції.

Українка Еліна Світоліна з 4 позиції опустилася на 6-ту. Даяна Ястремська втратила 19 позицій і тепер займає 72 місце. Марта Костюк опустилася на 57 місце, Ангеліна Калініна піднялася на 3 позиції і займає 60 місце.

У парному рейтингу Надія Кіченок поліпшила своє становище на одну сходинку – 35 місце, а Людмила Кіченок – на дві (46 місце).

За підсумками турніру в Остраві Іга Швентек дебютувала в топ-5, а Марія Саккарі – в топ-10.

Інгулець наприкінці матчу з Чорноморцем вирвав нічию

У понеділок, 27 вересня, відбувся поєдинок 9 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися одеський Чорноморець і петровський Інгулець. Переможець зустрічі в Одесі визначений не був.

У підсумку, команди поділили по очку та не змогли вибратися з низу турнірною таблиці. Інгулець з 8 очками йде 12-м, а Чорноморець з 6 очками – на 14 позиції.

Українки оформили переможний дубль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

У Рованіемі (Фінляндія) з 23 вересня по 4 жовтня проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів (U-20) і молоді (U-23). Українцям вже вдалося домогтися кількох успіхів.

На цьому турнірі Україна представлена в складі 30 спортсменів: 15 важкоатлетів виступають на молодіжному рівні, 15 – на юніорському. Зокрема, виступає в Фінляндії 20-річна Каміла Конотоп – чемпіонка Європи серед дорослих і учасниця Олімпіади-2020.

У сумі двоборства Каміла Конотоп (вагова категорія 59 кілограм) взяла 209 кг, не її найкращий результат, але цього вистачило для "золота". А "срібло" з результатом 203 кг здобула ще одна українка – Аліна Захарченко (не була у топ-3 ривка, третя в поштовху, але сумарно друга).

Інша українка Світлана Самуляк (55 кг) виграла "золото" з результатом 191 кг (88 + 103). Ольга Івженко в цій же вазі стала другою – 180 кг (82 + 98).