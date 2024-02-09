Як виглядає неймовірна "Донбас Арена" після майже 10 років окупації: відео із дрона військових

Одна із найкращих арен Європи "Донбас Арена" продовжує перебувати під окупацією. Ворог занедбує рідну домівку донецького Шахтаря.

Із 2014-го року "гірники" змушені проводити свої номінально домашні поєдинки на різноманітних стадіонах України. А після 24 лютого 2022-го взагалі вимушені грати єврокубки за кордоном. Попри це футболісти Шахтаря мріють та вірять, що колись знову вийдуть на футбольне поле "Донбас Арени", а синьо-жовтий прапор підійметься в українському Донецьку.

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Росіяни занедбали одну з найкращих арен світу

У мережі з'явились нові кадри із тимчасово окупованого міста. Невідомі військові за допомогою дрону побачили, як у 2024-му має вигляд футбольна перлина Донецька. На щастя, ззовні не видно серйозних пошкоджень арени.

Як виглядає "Донбас Арена": дивіться відео

Раніше колишній воротар Шахтаря Євген Гриценко поділився особистими враженнями від стану футбольної арени у Донецьку. За його словами, прекрасний парк навколо стадіону перетворився у зарослі, арена більше не підсвічується та дещо підбита.

На тлі цього з'явилась інформація про планове знесення "Донбас Арени". Окупанти заговорили про це через тріщини на головних опорних балках. На їх думку футбольний стадіон став непридатним для існування. Росіяни не вміють та не знають, що таке догляд за чимось, а вміють лише руйнувати усе на своєму шляху.