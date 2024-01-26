За словами гравця, востаннє він був на "Донбас Арені" у 2019 році. Тоді він відвідував батьків, які лишилися там.

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Який вигляд у "Донбас Арени"

"Було дуже сумно від того, який вигляд мало місто. Багато людей, які могли виїхати – виїхали. Залишилися тільки ті, хто не міг або не хотів, або просто радів тому, що ми тут помираємо всім містом. Стадіон уже не підсвічувався, був трошки побитий, чув, що там щось фундамент зійшов. Неймовірний парк біля стадіону заріс. Дивишся на все це, враження ніби людство покинуло Донецьк", – говорить він.

У своєму інстаграмі футболіст на початку повномасштабного вторгнення він публікував фото, де перебуває на тлі маскувальних сіток. Він зазначив, що це була його ініціатива, не команди.

"Шахтар до цього не мав стосунку, він тоді опікувався бразильцями, які застрягли в Києві. Ми з колишньою дружиною вивезли своїх батьків до Львова. Там вирішив допомагати, чим можу. Роботи тоді не було, у мене був вільний час, тому дуже швидко знайшли волонтерський центр у Львові.

Робив медичні аптечки, джгути до них. Усе, що тільки казали. Звичайна волонтерська діяльність: робив те, що і всі українці на початку повномасштабної війни. А потім поїхав грати за кордон і зараз активно допомагаю ЗСУ фінансово", – розповів Євген.

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