Новаторська студія Cube та 107 ведучих та експертів: як Discovery покаже зимову Олімпіаду-2022

У Discovery, домівці Олімпійських ігор у Європі, розказали, як поєднуватимуть фізичні та віртуальні межі у висвітленні спортивних подій. Таким чином Discovery розпочали нову еру в трансляції Олімпійських ігор.

Discovery показали, як безпрецедентний масштаб їх діяльності та найамбітніші інновації на екрані допоможуть продемонструвати велич Олімпіади для глядачів по всій Європі. Вже з 2 лютого вболівальники зможуть дивитися всі Олімпійські ігри ексклюзивно на цифрових сервісах Discovery+ та Eurosport.

До теми Як в Україні планують транслювати зимові Олімпійські ігри 2022

Пекін 2022 від Discovery в цифрах:

Трансляція у 50 країнах на 19 мовах.

1,200 годин прямої трансляції на Discovery та діджитал-платформах, включаючи Discovery+, Eurosport та застосунок Eurosport.

107 ведучих та експертів із зимових видів спорту з 95 олімпійськими медалями.

13,701 коментаторських сесій.

3,254 кілометра кабелю використано для трансляції, що дорівнює відстані від Пекіну до Токіо й назад.

Discovery на передовій інновацій

Новаторська студія Cube від Discovery знову розширює технологічні межі в мовленні та розробці студій. Cube створює цілий віртуальний світ, якого ще не було в жодній іншій студії.

На втілення цього архітектурного та кінематографічного витвору знадобилося 12 місяців. Ведучі працюватимуть у спеціально розробленому для Cube світі. Це зробить досвід перегляду більш реалістичним для глядачів вдома.

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Створені на замовлення аватари, максимально нагадують спортсменів із різних зимових дисциплін. Ці віртуальні обличчя переміщатимуться у Cube. Експерти "Команди Discovery" навіть зможуть ходити навколо них та аналізувати найдрібніші рухи та продуктивність спортсменів.

Розкриваючи силу спорту через Олімпійські ігри

Розповідь історій, які роблять Олімпійські ігри унікальною подією, залишається невіддільною частиною, яка демонструє силу спорту. Глядачі отримають доступ до всіх спортивних історій: від жертв, на які треба йти, щоб потрапити на Олімпійські ігри, до раніше невідомих історій про олімпійських зірок.

"Останній поштовх", фільм Discovery Eurosport, виходить за лаштунки легенди Літніх Олімпійських ігор з Грегом Резерфордом. У сюжеті йдеться про момент, коли він претендував на участь в складі команди Великобританії в чотирьох перегонах у Пекіні 2022 року. Discovery Eurosport покаже вам усі важливі моменти цієї історії. Прем’єра документального фільму на Eurosport відбудеться 1 лютого.

"Блискуча історія керлінгу", документальний фільм Olympic Channel, створений Френком Маршаллом і Mandalay Sports Media. У ньому детально розглянуто, як, попри брак фінансування, п’ять скромних жінок з Шотландії об’єдналися, щоб спробувати на смак олімпійську славу. Прем’єра "Блискучої історії керлінгу" відбудеться на Discovery+ у Великобританії, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Італії 24 січня, а в мережі Eurosport – 31 січня.

Список зіркових експертів

У "Команді Discovery" для Пекіна 2022 виступатимуть 107 ведучих і експертів із зимових видів спорту з 80 олімпійськими медалями, у тому числі 26 золотими.

Завдяки 215 дивовижним виступам на Зимових Олімпійських іграх команда експертів Discovery запропонує унікальні матеріали мільйонам любителів спорту в Discovery+, Eurosport та застосунку Eurosport.