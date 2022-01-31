Discovery показали, как беспрецедентный масштаб их деятельности и амбициозные инновации на экране помогут продемонстрировать величие Олимпиады для зрителей по всей Европе. Уже со 2 февраля болельщики смогут смотреть все Олимпийские игры на цифровых сервисах Discovery+ и Eurosport.

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Пекин 2022 от Discovery в цифрах:

Трансляция в 50 странах на 19 языках.

1,200 часов прямой трансляции на Discovery и диджитал-платформах, включая Discovery+, Eurosport и приложение Eurosport.

107 ведущих и экспертов по зимним видам спорта с 95 олимпийскими медалями.

13,701 комментаторских сессий.

3,254 километра кабеля использовано для трансляции, что равно расстоянию от Пекина до Токио и обратно.

Discovery на передовой инноваций

Новаторская студия Cube от Discovery снова расширяет технологические границы в вещании и разработке студий. Cube создает целый виртуальный мир, которого еще не было ни в одной студии.

На воплощение этого архитектурного и кинематографического произведения ушло 12 месяцев. Ведущие будут работать в специально разработанном для Cube мире. Это сделает опыт просмотра более реалистичным для зрителей дома.

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Созданные по заказу аватары, которые максимально напоминают спортсменов по разным зимним дисциплинам. Эти виртуальные лица будут перемещаться в Cube. Эксперты "Команда Discovery" даже смогут ходить вокруг них и анализировать мельчайшие движения и производительность спортсменов.

Раскрывая силу спорта через Олимпийские игры

Рассказ историй, которые делают Олимпийские игры уникальным событием, остается неотъемлемой частью, демонстрирующей силу спорта. Зрители получат доступ ко всем спортивным историям: от жертв, на которые нужно идти, чтобы попасть на Олимпийские игры, до неизвестных историй об олимпийских звездах.

"Последний толчок", фильм Discovery Eurosport, выходит за кулисы легенды Летних Олимпийских игр с Грегом Резерфордом. В сюжете идет речь о моменте, когда он претендовал на участие в составе команды Великобритании в четырех гонках в Пекине 2022 года. Discovery Eurosport покажет вам все важные моменты этой истории. Премьера документального фильма на EuroSport состоится 1 февраля.

"Блестящая история керлинга", документальный фильм Olympic Channel, созданный Фрэнком Маршаллом и Mandalay Sports Media. В нем подробно рассмотрено, как, несмотря на нехватку финансирования, пять скромных женщин из Шотландии объединились, чтобы попробовать на вкус олимпийскую славу. Премьера "Блестящей истории керлинга" состоится на Discovery+ в Великобритании, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии и Италии 24 января, а в сети Eurosport – 31 января.

Список звездных экспертов

В "Команде Discovery" для Пекина 2022 года выступят 107 ведущих и экспертов по зимним видам спорта с 80 олимпийскими медалями, в том числе 26 – золотые.

Благодаря 215 удивительным выступлениям на Зимних Олимпийских играх команда экспертов Discovery предложит уникальные материалы миллионам любителей спорта в Discovery+, Eurosport и приложении Eurosport.